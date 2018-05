Riedlingen feiert so royal wie Harry und Meghan

Vor dem Flohmarkt ist nach dem Flohmarkt. Das denkt ein passionierter Flohmarktgänger, der den Ablauf kennt. Doch es trifft nicht ganz zu. Jeder Flohmarkt ist ein wenig anders, unterscheidet sich von seinem Vorgänger. Dieses Jahr war das Flair besonders leicht, entspannt und erhebend. Man atmete auf. Das Wetter enttäuschte nicht. In der himmlischen Wetterstation müssen Flohmarktgänger und Schnäppchenjäger sitzen. Anderswo wurde eine royale Hochzeit gefeiert. Der Flohmarkt fiel mit einem königlichen Ereignis zusammen. Flohmarktfreunde wussten, wo sie hin gehörten. Live bei der Hochzeit mit dabei sein zu wollen, wäre an so einem bedeutenden Tag wie Fremdgehen.

Die weiblichen Flohmarktfans putzten sich ein wenig mehr heraus als üblich. Auch in Riedlingen trug man Hut. Fast so ausgefallen wie bei den Royals. Am Flohmarkt setzt man über die Kopfbedeckung ein Statement. Sogar Männer stylen sich und tragen die skurrilsten Hüte. Krönchen auf hübschen Köpfen waren vereinzelt zu sehen. Oder kleine Altäre, für das Brautpaar gerichtet, und das auf mehreren der über 600 Stände. Riedlingen feierte also mit dem englischen Königshaus. Nicht nur bei den Royals, auch in der Donaustadt war das Fernsehen live dabei!

Und die Liebe war ein Thema. Wie bei Harry und Meghan. Wenn mit einem Kuss oder einem Strauß Blumen am Riedlinger Flohmarkt eine „alte“ Liebe besiegelt wird, das hat was. Nette Idee: Statt „Free Hugs“ gab es „Paarfotos“ bei Angabe der E-Mail-Adresse, von einem Stand aus fotografiert. „Oh vielen Dank, es gibt so wenig Fotos von mir und meinem Mann“, freute sich die Frau über das Angebot mit ihrem Liebsten abgelichtet zu werden.

Das Geschrei der Händler weckt

Mitten im Flohmarkthotspot benötigt man keinen Wecker. Um vier Uhr weckt auch nicht der Hahnenschrei. Es ist das nicht immer muntere Geschrei der Händler. Der digitale Wetterfrosch verspricht plötzlich eine lachende Sonne. Wolken und Regentropfen sollten erst am Nachmittag auf Riedlingen treffen. Das motiviert den Stand tatsächlich aufzubauen. Der Standnachbar blickt um halb sechs in den sich gerade aufhellenden Himmel: „Es wird schön heut’, ich komme schon seit 27 Jahren, ich kenne den Riedlinger Himmel“. Setzt sein Strohhütchen mit rotem Herz auf. Das Signal, es geht los!

Riedlingen wird quirlig

Nicht nur das Wetter ist am Flohmarkt schön, auch der Flohmarkt selbst. „Schön“ beschreibt ihn zu banal. Er ist wunderbar, einzigartig, dieses Jahr sogar royal. Oder „amazing“, wie ihn die Freundin Mai aus Kalifornien findet. Sie kommt jedes Jahr im Mai in die alte Heimat, auch wegen des Flohmarktes. Die Leute kommen von überall her, das beschauliche Riedlingen wird zum quirligen Publikumsmagneten. Man hat sie wohl nicht einzeln gezählt, aber es waren wie immer über 10 000 Besucher da.

Um 7.48 Uhr zeigt sich zaghaft die Sonne. „Seid ihr der Club der Lügner?“ fragt ein junger Mann gut gelaunt. Für einen Euro steckt er das Buch mit dem selben Titel in seinen Rucksack. Statt Kaffeeduft riecht es nach Schupfnudeln. Am Flohmarkt ist eben alles anders. Da kauft jemand in aller Herrgottsfrühe einen riesigen Schrank für ein paar hundert Euro. Leider ein paar Stände weiter. Eine Frau eilt mit zwei Wärmflaschen, uralt und zerbeult vorbei. Die älteste Tochter verlässt „mal kurz“, nach einigen Anweisungen, was für wie viel verscherbelt werden darf, den eigenen Familienstand. Und kehrt nach einer gefühlten Stunde mit „Hammerschnäppchen“, alles aus den zwanziger Jahren, zufrieden zurück. Na, geht doch!

Flohmarkt-Schlaraffenland

So ein „Omabettfläschle“ wäre jetzt nicht schlecht. Die Standälteste bekommt die Erlaubnis, sich ein wenig vom Verkauf entfernen zu dürfen. Sie hört und sieht viel. Es gibt also nicht nur Wärmflaschen, die Tische biegen sich fast, ein einziges Flohmarkt-Schlaraffen-Wunderland. Ein Riedlinger Gentleman trennt sich von seiner Krawattensammlung. Er trägt sie gleich alle auf einmal. Herzerwärmende Oldies auf der Gitarre gespielt vor dem Narrenbrunnen erinnern an die Siebziger (und die Jugend). Gegenüber gastieren die „Blues Brothers“. Es hat den Anschein, als verdoppelten sie sich von Flohmarkt zu Flohmarkt.

Am Familienstand ist was los. Gerade noch kann einer Schnäppchenjägerin der Kauf einer wertvollen Porzellanvase ausgeredet werden. Sie wollte sie missbrauchen und dekorativ und verkehrt herum in den Garten eingraben.

Sind die drei „ausgewachsenen“ Männer, die Bierkrüge mit sich schleifen real? Lange Mähnen und ihr Outfit erinnern an eine Hardrockband aus den Achtzigern. „Wir haben Johnny Depp aufgegabelt.“ Sie haben einen hübschen, ebenfalls beschwingten Zylindermann untergehakt. Es handelt sich um den Freund der jüngeren Tochter. Er hat für sie ein Käfermausoleum und einen gehörnten Tierschädel geshoppt Diesen habe er schon im Wohnzimmer aufgehängt. Über diese schräge Dekoidee war sie ganz Queen like „not amused“, er wurde sofort entfernt. Der Schädel, nicht der Freund. Nächstes Jahr, im Mai, findet er vielleicht ein neues Domizil.

Großartiges geleistet

Das Resümee: Die feste Institution Flohmarkt hat sich wieder einmal selbst übertroffen und den Platz ganz oben in der Rangliste der beliebtesten Flohmärkte sicher behalten. Das unvergleichliche Flair, das alle so lieben und für das der Flohmarkt weit über Riedlingen hinaus berühmt ist, hat sich wieder eingestellt. Der Veranstalter, die RGW Riedlingen, hat auch 2018 Großartiges geleistet, was Planung und Organisation, sowie das Engagement der Marktmeister am Tag davor und am Flohmarkt selbst betrifft.