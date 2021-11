Richtungsweisendes Kellerduell für die Sportfreunde Friedrichshafen

Nach einer spielfreien Woche haben die Kegler der Sportfreunde Friedrichshafen eine wichtige Begegnung vor der Brust. Im „richtungsweisenden Kellerduell“ gegen den Vorletzten TSG Kaiserslautern geht es für den Tabellenachten der Kegel-Bundesliga um Punkte für den Klassenerhalt. Beginn der Begegnung ist am Samstag um 14 Uhr.

Beide Mannschaften trennt letztlich nur ein Zähler. Entsprechend viel stehe auf dem Spiel, meinen die Sportfreunde trotz einer noch komplett zu spielenden Rückrunde. Doch die Häfler Kegler wollen es vermeiden, auf die untersten Plätze zu rutschen. „Die Lauterer und wir stehen bereits mit dem Rücken zur Wand. Der Verlierer dieser Partie wird sich tief im Abstiegsstrudel wiederfinden“, heißt es vonseiten der Sportfreunde Friedrichshafen.

Gute Trainingseindrücke

In den vergangenen Wochen sind die Erfolgserlebnisse bei den zwei Kontrahenten ausgeblieben. Ihren einzigen Saisonsieg feierte die TSG im September gegen Kleeblatt Berlin. Die Häfler verloren zuletzt zweimal, gehen die Partie in Kaiserslautern dennoch mit Zuversicht an. „Wir erinnern uns gerne an Kaiserslautern, da dort in der abgebrochenen Saison 2020/2021 mit sehr guten Ergebnissen 7:1 gewonnen werden konnte“, teilen die Sportfreunde mit. „Mit diesem Wissen und guten Trainingseindrücken geht die Reise in die Pfalz.“ Das klare Ziel ist es, zu punkten und sich damit etwas Luft im Abstiegskampf der Kegel-Bundesliga zu verschaffen.