Richtiges Verhalten zum Schulstart im Straßenverkehr

Zum Schuljahresbeginn werden umfangreiche Aktivitäten im Rahmen der Gesamtaktion „Sicherer Schulweg - Gib acht auf mich" zur Vorbereitung der Schulanfänger auf den Straßenverkehr und zur Verminderung von Unfällen mit Kindern im Straßenverkehr von der Partnergemeinschaft „Gib Acht im Verkehr“ durchgeführt. „Auch im Ostalbkreis werden wir in den ersten Schulwochen im Bereich von Schulen und Schulwegen abgestimmt mit der Polizeidirektion Aalen verstärkt mobile Geschwindigkeitsmessungen durchführen und Verstöße konsequent ahnden" betont der Dezernent für Ordnung, Verkehr und Veterinärwesen Thomas Wagenblast. „Neben den Geschwindigkeitskontrollen wird ein weiterer Schwerpunkt der Überwachung in der Gurtanlege- und Kindersicherungspflicht, bei Geschwindigkeitskontrollen, insbesondere an Stellen mit erhöhten Unfallgefahren für Kinder und Jugendliche im Bereich der Schulwege liegen“, so Hauptkommissar Achim Pfeifer, der Leiter der Verkehrspolizei. „Auch Fußgängerüberwege, die den Schulweg der Kinder sicherer machen sollen, werden verstärkt überwacht, wie die Bereiche vor den Schulen selber, wo es oft gerade die „Eltern-Taxis“ sind, die den Verkehr behindern und die letzten Schritte vorm Klassenzimmer fast schon zu den gefährlichsten machen.“ Für Schulen und Kindergärten besteht die Möglichkeit das Theaterstück "Das kleine Zebra" zu buchen, um die Schulanfänger spielerisch auf die raue Verkehrswelt vorzubereiten, das in deutscher, aber auch in türkischer Sprache gespielt werden kann.