Richtige Entscheidung

Da hat die Gemeinde Wolpertswende gerade noch so die Kurve gekriegt. War sie doch dabei, einen großen Namen – den von Eugen Bolz, einem Politiker, einem Mann der katholischen Soziallehre und des Widerstandes gegen das Nazi-Regime – aus dem Schulnamen zu streichen. Ohne die entrüstete Öffentlichkeit in der Gemeinde selbst und weit über Wolpertswende hinaus wäre Eugen Bolz in Mochenwangen heute wohl Geschichte. Gerade in Zeiten des erstarkten Rechtspopulismus ist es wichtig, einen Namen wie den von Eugen Bolz fest in der Gesellschaft und im Ortsbild verankert zu haben. Deswegen kann man die Gemeinde zur Gemeinderatsentscheidung beglückwünschen.

Aber beim Bestehen bleiben des Schulnamens sollte es nicht aufhören. Eine Schule kann nach noch so großen Persönlichkeiten benannt sein, wenn niemand weiß, wer eigentlich diese Person ist und was sie geleistet hat. Wie einige Leser und Gemeinderäte gesagt haben, sollte es in der Debatte nicht um die Umbenennung der Schule gehen, sondern darum, wie man das Tun von Eugen Bolz vermitteln und Kindern begreifbar machen kann. Vielleicht hat ja die Debatte um den Schulnamen etwas bewegt und Bolz’ Geschichte wird wieder präsenter in den Schulen – und das nicht nur in Mochenwangen.