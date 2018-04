Richtige Ansätze

Ellwangen

- Wer sich im Internet durch die statistischen Zahlen des SWR zum Thema Hilfsfristen klickt, bekommt erst einmal einen Schrecken. Zumindest, wenn er in Gemeinden wie Tannhausen oder Stödtlen wohnt. Da schafft es der Krankenwagen in nicht mal einem Prozent der Fälle innerhalb der gesetzlich vorgegeben zehnminütigen Hilfsfrist am Einsatzort zu sein.

Und ja, das muss – ohne Wenn und Aber – besser werden. Auch wenn dafür von den Kassen und damit den Beitragszahlern viel Geld in die Hand genommen werden muss.

Wahr ist aber auch, dass zusätzliche Rettungswachen nur ein Teil der Lösung sein können. Denn: Bei Notfällen zählt nicht nur jede Minute, sondern jede Sekunde. Weshalb es unabdingbar ist, sofort aktiv zu werden und zu helfen. Und das kann und sollte wirklich jeder von uns lernen. Vor allem beim Kreislaufstillstand muss sofort Erste Hilfe geleistet werden. Ansonsten kommt selbst der bestorganisierte Rettungsdienst zu spät.

Die Ansätze des DRK Ostalb, künftig auf den standartisierten Notruf zu setzen und in möglichst allen Kommunen Helfer-vor-Ort-Gruppen zu installieren, sind deshalb auch richtig.

Was Rettungsdienst und Kassen aber nicht davon abhalten sollte, über eine zusätzliche Rettungswache im östlichen Teil des Landkreises ernsthaft nachzudenken.