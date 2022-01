Nach Joint von eigener Mutter: Richter gibt jungem Mann aus Wangen eine Perspektive

Manche Richter verstehen Rechtsprechung offenbar als soziale oder nachgerade als fürsorgliche Aufgabe eines Gerichts und nicht allein als juristische. Einen solchen Richter konnte man jüngst am Landgericht Ravensburg erleben: Martin Hussels-Eichhorn. Mit Empathie für Angeklagte und Zeugen verhandelte der Vorsitzende Richter Anfang Januar ein Berufungsverfahren, bei dem es unter anderem um Verkauf von Marihuana an den damals minderjährigen Sohn durch die eigene Mutter ging.

Das Amtsgericht in Wangen hatte die Frau, die zum Tatzeitpunkt in einer umliegenden Gemeinde wohnte, im Februar 2021 wegen unerlaubter Abgabe an Minderjährige und unerlaubtem Anbau von Betäubungsmitteln im eigenen Haus zu einer Freiheitsstrafe von sieben Monaten auf Bewährung verurteilt. Gegen Teile dieses Urteils ging die nun knapp 40-jährige Frau in Revision, denn wie damals beteuert sie immer noch: „Ich habe meinem Sohn nichts verkauft und nichts gegeben.“ Im Gegenteil, sie habe ihren Sohn immer wieder angebettelt „bitte, bitte hör auf“.

Ausführlich widmeten sich Richter Hussels-Eichhorn und zwei Schöffinnen am Landgericht Ravensburg dem Werdegang der Mutter, die mittlerweile im Wangener Stadtgebiet lebt. Diese Lebensgeschichte mit vielen Aufs und Abs könnte fast schon als Drehbuch für eine Fernsehserie dienen.

Das Landgericht gab den Erzählungen der Angeklagten Raum und erkundete, wie es überhaupt zum Kontakt mit Betäubungsmitteln gekommen war, wie sie allmählich selbst immer mehr davon konsumierte, es schließlich mit ihrem Lebensgefährten in einem kleinen Zimmer anbaute und welche Entwicklung in dieser Zeit ihr damals jugendlicher Sohn nahm. Er rutschte schon in der Pubertät in den Drogenkonsum ab, fiel immer wieder der Polizei auf und tat nahezu alles, um an Drogen zu kommen. Dazu zählten auch Diebstähle im Haus der Mutter.

Um ihn und seine Zukunft ging es letztlich auch beim aktuellen Verfahren. Das Amtsgericht Wangen hatte damals ihm und auch seiner Mutter nicht geglaubt, dass es weder zu einem gemeinsamen Joint noch zum Verkauf von Marihuana durch die Mutter gekommen war. Beide hatten dies bestritten. Die Staatsanwaltschaft glaubte dem Sohn ebenfalls nicht und leitete ein Verfahren gegen ihn wegen uneidlicher Falschaussage ein, das später eingestellt wurde.

Lange Liste an Verfehlungen

Doch dies war und ist längste nicht die einzige Verfehlung, die sich der heute Volljährige zu Schulden hat kommen lassen. Die Liste ist offenbar lang. Das zumindest deutete Richter Hussels-Eichhorn an, der sie allerdings aus Schutzgründen in der öffentlichen Verhandlung nicht verlas. Der Sohn verbüßt derzeit eine Jugendstrafe in der JVA Ravensburg, lebt aber im Freigängerheim und absolviert eine handwerkliche Ausbildung.

Der Richter erläuterte dem jungen Mann, der wiederum als Zeuge geladen war, ausführlich und geduldig, was ein neuerliches Verfahren wegen Falschaussage für seinen weiteren Lebensweg bedeuten würde. Das Ende des Freigangs, vermutlich damit auch das Ende der Ausbildung und eine zumindest ungewisse, wenn nicht gar verkorkste Zukunft. Ganz im Sinne des Gesetzes, wonach oberstes Ziel jeder Rechtsprechung die erfolgreiche Wiedereingliederung straffällig gewordener Menschen ist, hatte Martin Hussels-Eichhorn die Zukunft des Zeugen im Blick. Er sieht den jungen Mann auf einem guten Weg, gerade auch nach einer Entzugstherapie, mit ordentlicher Führung und vor allem wegen der Ausbildung, „die Sie unbedingt beenden sollten“, so der Richter.

Aussage steht gegen Aussage

Im Prozess deutete sich immer wieder an, dass auch das Landgericht Ravensburg geneigt war, einer weiteren Zeugin, der früheren Freundin des jungen Mannes, mehr Glauben zu schenken als Mutter und Sohn. Denn die junge Frau blieb auch im Berufungsverfahren – wie schon zuvor im Amtsgericht – bei ihrer Aussage, dass sie einmal dabei war, als die Mutter dem Sohn zwei Gramm Marihuana für 20 Euro verkaufte.

Und sie habe damals – um den Jahreswechsel 2017/18 – einmal gemeinsam mit Freund und Mutter einen Joint geraucht, wobei sie sich nicht erinnern konnte, wer den Joint damals zur Verfügung stellte. Damit stand erneut Aussage gegen Aussage.

Im Verlauf der Verhandlung kam Martin Hussels-Eichhorn schließlich ein Gedanke für eine Beschlussfassung, der es allen Beteiligten erlaubte, das Gesicht zu wahren und dem jungen Mann die Zukunft nicht verbaut. „Mich haben dabei auch erzieherische Gedanken geleitet“, so Hussels-Eichhorn, der lange Jugendrichter in Tettnang war, „denn wenn es bei so einer schwierigen Vorgeschichte endlich gut läuft bei einem jungen Menschen, dann sollte man alles tun, dass das auch so bleibt“. Bleibt zu hoffen, dass der Sohn diese Chance ergreift.

Mit dem Vorschlag des Richters können alle leben

Mit dem Vorschlag des Richters und seiner beiden Schöffinnen, dem sowohl die Staatsanwaltschaft als auch die Verteidigung zustimmte, wurde das Verfahren bezüglich des gemeinsamen Haschisch-Konsums eingestellt. Es war auch nicht eindeutig zu ermitteln, wer den Joint damals zur Verfügung stellte.

Außerdem zog die Mutter die Berufung bezüglich des Verkaufs von zwei Gramm Marihuana an ihren Sohn zurück und bewahrte den Sohn so vor einer wahrscheinlichen Anklage wegen uneidlicher Falschaussage, die seine persönliche Lebensperspektive wohl massiv beeinträchtigt hätte. Das Ganze geht nun zurück ans Amtsgericht Wangen, das vor allem ein neues Strafmaß für die Mutter festlegen muss.