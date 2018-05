Richard Dämpfle erhält Vertriebs-Award

Der Vertriebs-Award „kfz-betrieb“ 2018 ist vergeben – und einer der zehn Preise geht nach Meckenbeuren, an die Richard Dämpfle GmbH. Die Redaktionen der Fachmedien „kfz-betrieb“ und „Gebrauchtwagen Praxis“ haben zusammen mit den Sponsoren Car Garantie und Santander Consumer Bank die deutschlandweite, marken- und fabrikatsübergreifende Auszeichnung ausgelobt. Gekürt wurden der Ankündigung zufolge in zehn Kategorien die innovativsten Betriebe im deutschen Kraftfahrzeughandel. Für das Meckenbeurer Mazda-Autohaus nahm Richard Dämpfle (Foto: S. Bausewein) im Vogel Convention Center in Würzburg den Preis entgegen, der der Firma im Bereich „Marktpräsenz“ zugesprochen wurde.

Als „absolute Sensation“ bezeichnet Dämpfle auf SZ-Anfrage die Preisverleihung – sei sie doch in Konkurrenz zu ganz großen Häusern errungen worden. „Das bedeutet uns sehr sehr viel“, verweist er auf eine gründliche Prüfung durch eine hochkarätige Jury, die die fünf Nominierten in jeder Kategorie besucht hatte. Drei der Fünf wurden nach Würzburg eingeladen – ohne zu wissen, auf welchem Rang sie gelandet waren. „Extrem spannend“ sei es dort gewesen, blickt Dämpfle auf diese Form der „Adelung für uns als kleines gallisches Dorf“. Wobei der Jury beim Besuch in Meckenbeuren gerade die Kombination von Autohaus, Fahrradhaus und Radsportteam in puncto „Marktpräsenz“ und Marketingaktivitäten gefallen habe. In den Worten von Richard Dämpfle: „Wir sind als Haus eine eigene Marke.“ (rwe/sz)