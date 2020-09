„Rhine-Clean-Up“: Grüne laden zur Seeputzete ein

Friedrichshafen (sz) - Viele Besucher haben ihren Sommerurlaub am See verbracht und die Schönheit der Natur bewundert. Doch wer genauer hinschaut, entdeckt auch, dass reichlich Müll liegen bleibt, schreiben die Häfler Grünen in einer Pressemitteilung. Der Ortsverband beteiligt sich daher zum mittlerweile dritten Mal an der länderübergreifenden Aktion des „Rhine-Clean-Up“. Die Aktion findet am Samstag, 12. September, von 9 bis 13 Uhr statt. Jeder, der mithelfen will, ist willkommen. Die Aktion wird von der Stadt Friedrichshafen und weiteren überparteilichen Organisationen und Freiwilligen unterstützt. Wer dabei sein möchte, kann sich per E-Mail an info@gruene-fn.de anmelden. Wegen der Corona-Pandemie werden die Gruppen vorab eingeteilt und Kontaktdaten erfasst – die Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln ist obligatorisch. Außerdem informieren die Grünen tags zuvor, am Freitag, 11. September, von 9 bis 13 Uhr auf dem Buchhornplatz darüber, wie man schon beim Einkauf Müll vermeiden kann un dwas eigentlich mit dem Inhalt des Gelben Sacks geschieht. Foto: Grüne