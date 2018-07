Rheinland-Pfalz lässt Opel-Bürgschaft noch offen

Mainz (dpa) - Die Entscheidung über eine Milliardenbürgschaft für den Autobauer Opel rückt näher. Die Standortländer Thüringen, Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz erhöhen den Druck auf die Bundesregierung. Sie wollten heute in einem symbolischen Schritt Kreditbürgschaften beschließen. Rheinland-Pfalz ließ eine Bürgschaft für den Autobauer aber noch offen. Ein Regierungssprecher sagte, dass Wirtschaftsminister Hendrik Hering in der Kabinettssitzung in Mainz lediglich vom derzeitigen Stand der Dinge bei Opel berichtet habe.