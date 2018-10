Die Schwenninger Wild Wings sind in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) auf den Geschmack gekommen. Nach dem 5:3-Sieg gegen die Iserlohn Roosters – und dem Ende der Serie von elf Niederlagen – will die Mannschaft von Trainer Pat Cortina nachlegen. Zum Auftakt des rheinischen Wochenendes empfängt der SERC am Freitag, 19.30 Uhr, die Krefeld Pinguine. Zwei Tage später tritt Schwenningen am Sonntag, 16.30 Uhr, bei der Düsseldorfer EG an.

„Das Erfolgserlebnis war wichtig. Wir haben diese Woche gut gearbeitet und selbst das Überzahlspiel sah im Training gut aus“, sagte Verteidiger Benedikt Brückner. Coach Cortina hatte nämlich dafür gesorgt, dass nach dem 5:3-Erfolg gegen Iserlohn niemand unkonzentriert wurde. Er hatte betont, dass durch den Sieg noch keine Ziele erreicht seien und man den Prozess weiter fortführen müsse. „Mit welcher Einstellung die Mannschaft jetzt auftritt, werden erst die Spiele am Wochenende zeigen. Ich hoffe natürlich, dass sie wieder den Biss und die Aggressivität der Spiele gegen München und Iserlohn zeigt“, sagte Cortina.

Giliati und McRae zurück – Hult und Poukkula fehlen

Personell sieht es bei den Wild Wings wieder besser aus. Die Kontingentstürmer Stefano Giliati und Philip McRae sind wieder an Bord und werden mit Kai Herpich die vierte Sturmreihe bilden. Alle anderen Reihen bleiben gegenüber dem Iserlohn-Spiel unverändert. Andrée Hult fällt für das Wochenende weiterhin verletzungsbedingt aus. Auch Markus Poukkula wird nach seiner Armverletzung laut Cortina nicht früher als geplant zurückkehren. „Es gab kein Wunder. Markus kann frühestens Ende Dezember wieder spielen.“

Trotzdem haben die Wild Wings ein Luxusproblem. Cortina hat 22 gesunde Spieler zur Verfügung. Es können aber nur 21 Akteure auf den Spielberichtsbogen. Wen er gegen Krefeld und Düsseldorf draußen lässt, wird der Schwenninger Coach kurzfristig entscheiden. Den jungen Angreifer Julian Kornelli wird es sicher nicht treffen. Der 21-Jährige ist der einzige U-23-Spieler im Team und sichert seinem Team einen weiteren Platz auf dem Spielberichtsbogen. Würde Kornelli nicht eingesetzt, dürften die Schwenninger nur 20 Mann auf das Papier bringen. Das Tor wird am Freitag gegen Krefeld Dustin Strahlmeier hüten. Wer am Sonntag zwischen den Pfosten steht, ließ Cortina noch offen.

Gegen beide Teams hat der SERC in dieser Saison schon gespielt. Am 21. September setzte es eine 0:3-Heimniederlage gegen Düsseldorf, zwei Tage später verlor Schwenningen in Krefeld 2:4. „Krefeld hat mehr Struktur als in der vergangenen Saison“, hat Cortina festgestellt. In der vergangenen Runde wurden die Pinguine unter Trainer Rick Adduono Letzter. Obwohl die Schwarz-Gelben zuletzt erstmals ein Wochenende ohne Punkte hinnehmen mussten – 2:3-Niederlage in Augsburg , 0:2-Spielverlust daheim gegen Mannheim – ist die Truppe von Trainer Brandon Reid mit 18 Punkten aus zwölf Spielen Tabellenzehnter. Zur Erinnerung: die Wild Wings sind mit sechs Zählern aus 13 Begegnungen Letzter. Die Krefelder verfügen mit dem US-Amerikaner Chad Costello, der schon 15 Punkte holte (vier Tore/elf Assists) und dem Schweden Jacob Berglund mit 13 Zählern (sechs Treffer/sieben Vorlagen) über zwei außergewöhnliche Scorer. Topscorer der Wild Wings sind Anthony Rech (drei Tore/zwei Beihilfen) und Ville Korhonen (zwei Treffer/drei Assits) mit jeweils fünf Punkten.

Bei der DEG trägt der Kanadier Jaedon Descheneau mit 15 Zählern (fünf Tore/zehn Assists) den Helm des Topscorers. Die Düsseldorfer gewannen am Freitag das prestigeträchtige Derby gegen die Kölner Haie 4:3. Großen Anteil an jenem Erfolg hatte der Ex-Kölner Philip Gogulla, der bereits sieben Saisontore erzielte. Am Sonntag siegte die Truppe von DEG-Coach Harold Kreis in Straubing 3:2 nach Verlängerung und ist mit 26 Punkten aus 13 Spielen Tabellenzweiter. „Wir wissen, dass Düsseldorf läuferisch stark ist. Wir sind es aber auch“, macht Cortina den Düsseldorfern durchaus eine Kampfansage. Auch Brückner hat Respekt vor dem Gegner, sieht sein Team aber nicht chancenlos: „Düsseldorf ist sehr gut. Wenn wir aber mit derselben Intensität wie gegen Iserlohn auftreten, ist auch dort etwas für uns zu holen.“

Suche nach einem Top-Spieler wird erst einmal vertagt

Unterdessen führen die Wild Wings die Suche nach einem von ihnen vor drei Wochen angekündigten Top-Spieler offenbar etwas weniger intensiv durch. „Vielleicht ist die Länderspielpause im November, wenn sich in Europa der ein oder andere Spieler verändern will, ein guter Zeitpunkt, um noch einen Neuzugang zu verpflichten“, sagte Cortina am Donnerstag. Der Plan, nach einem nordamerikanischen Spieler, der es nur knapp nicht in ein NHL-Team geschafft hat, Ausschau zu halten, ging ganz offensichtlich nicht auf und wurde nun wohl fallengelassen. Am nächsten Wochenende haben die Wild Wings am Freitag, 2. November, noch gegen Straubing Heimrecht und gastieren am Sonntag, 4. November, in Berlin. Dann ist allerdings erst einmal die Länderspielpause mit dem Deutschland-Cup (8. bis 11. November in Krefeld). Die Wild Wings empfangen dann in der DEL am Donnerstag, 15. November, wieder München.

Für die Partie gegen Krefeld waren gestern Nachmittag laut Wild-Wings-Pressesprecher Oliver Bauer rund 2500 Karten verkauft. Es werden um die 3000 Zuschauer erwartet.