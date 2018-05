RFV Oberschwaben lädt zum großen Springturnier

Am Pfingstwochenende findet wieder ein großes Turnier auf der Anlage des Reit- und Fahrvereins Oberschwaben statt.

Von Freitag, 18. Mai, bis Montag, 21. Mai, messen sich Reiterinnen und Reiter in den Klassen E bis M des Springsports. Wie schon in den vergangenen Jahren wird dabei die Pferdesportkreismeisterschaft Oberschwaben stattfinden. Die Vorbereitungen gehen in die letzte Runde, der Reitanlage am Vorderochsen wird noch der letzte Schliff verliehen, teilt der ausrichtende Verein mit.