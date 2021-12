Rezzo & Rossi spielen im Tettnanger Flieger

In Wohnzimmerathmosphäre wird am Samstag, 18. Dezember, ab 20.30 Uhr das Duo Rezzo & Rossi in Tettnang im Flieger spielen. Für das Konzert gilt 2Gplus.

Rezzo und Rossi sind laut Ankündigung zwei Urgesteine der Hegauer Musikszene und präsentieren Musik aus der Kategorie Singer-Songwriter/Acoustic Rock/Grunge/Ballads. Das Konzert verspricht, emotional, rockig, nachdenklich, entspannt und ehrlich zu werden, heißt es weiter. Das Duo spielt ein paar eigene Songs und eine grosse Auswahl an Covers, sowohl auf Deutsch wie auf Englisch.