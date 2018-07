Rewe stellt Sky Zug um Zug um

einen Blick

Mit Wirkung zum 1. Dezember hat die Kölner Rewe-Gruppe 39 bislang zu Coop gehörende Sky-Märkte in Süddeutschland zwischen Bopfingen auf der Ostalb bis Wangen im Allgäu übernommen. Seit Dienstag läuft deshalb die Umstellungsphase, von der die Kunden möglichst wenig mitbekommen sollen, wie Rewe-Sprecherin Sabine Stachorski erklärte. Erst nach dem Jahreswechsel flaggt der neue Inhaber die Sky-Märkte mit den rot-weißen Rewe-Schriftzügen aus. Ab der kommenden Woche werden zunächst die Sky-Mitarbeiter geschult. Laut Stachorski sind sie allesamt übernommen worden. Bis zum Jahresende will Rewe die zusätzlichen Märkte auf das Warenwirtschaftssystem von Rewe umstellen. Dazu gehören unter anderem die EDV, die Logistik sowie das Kassen- und Tresorsystem. Währenddessen werden die Sky-Waren im ebenfalls übernommenen Lager in Ulm abverkauft, so die Sprecherin. Mit der Neubeschilderung will Rewe warten, bis alles andere steht. "Das ist die letzte Sahne", so Stachorski. (jps) (mg)