(pz) – Das schlechte Gewissen hat zwei Jugendliche bei Schramberg dazu veranlasst, sich eine Woche nach einer Sachbeschädigung freiwillig bei der Polizei zu melden.

Vor einigen Nächten April feierten mehrere Jugendliche eine Grillparty am Römerkastell. Zu später Stunde, als nur noch vier Jugendliche da waren, kamen zwei von ihnen in bierseliger Laune auf die Idee, zunächst eine Bierkiste aus Plastik und anschließend eine massive Holzbank ins Feuer zu legen. In derselben Nacht bauten sie außerdem noch aus einer Toilette in der nahe liegenden Kläranlage den Seifenspender ab und verstreuten Papierhandtücher. Bilanz der nächtlichen Aktivitäten: ein Schaden von 1250 Euro.

Nachdem die Ermittlungen zunächst ohne konkreten Hinweis geblieben waren, meldete sich in der folgende Woche ein 17-Jährigen reumütig bei der Polizei und offenbarte, dass er gemeinsam mit einem 16-jährigen Freund für die Sachbeschädigungen verantwortlich sei. Hier endete es aber nicht mit der Offenbarung bei der Polizei, sondern mündete in eine sofortige Schadenswiedergutmachung durch die Beiden.

So stottert einer der Jugendlichen in monatlich kleinen Geldbeträgen seinen Anteil an dem angerichteten Schaden ab, während sich der andere auf 85 Arbeitsstunden mit der Gemeinde als Wiedergutmachung geeinigt hat. Von diesen Arbeitsstunden hat er bereits rund 30 absolviert – und das zur vollsten Zufriedenheit des Bauhofleiters, so die Polizei.

„Insgesamt haben also die beiden Jugendlichen, bei allem Unverständnis für die Tat, im Nachhinein die richtige Reaktion gezeigt. Ein Umstand, der sich bei der strafrechtlichen Beurteilung sicher positiv für sie auswirken wird“, so die Polizei weiter.