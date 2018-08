Reue und Geständigkeit stimmen das Wangener Gericht milde

Ein bereits in der Justizvollzugsanstalt Kempten inhaftierter Mann bekommt bei der Urteilssprechung durch Richter Peter Pahnke beim Amtsgericht Wangen mildernde Umstände, da er geständig ist, Reue zeigt und auf den sogenannten Spezialitätsgrundsatz verzichtet. Die Anklage lautete versuchter Diebstahl und Besitz von unerlaubten Betäubungsmitteln. Dafür bekam der Verurteilte eine Haftstrafe von drei Monaten und einer Woche ohne Bewährung auferlegt.

Der 33-Jährige gelernte Bäcker stand am vergangenen Dienstag vor dem Amtsgericht Wangen, weil er unter anderem beschuldigt wurde, die Jacke eines Besuchers einer evangelischen Kirche entwendet zu haben, in der sich ein Autoschlüssel befand. Mit der Funksteuerung ging er dann auf den Parkplatz in der Absicht, Wertsachen aus dem Wagen zu entnehmen. Das Auto, zu dem der Schlüssel passte, stand jedoch auf einem anderen Parkplatz, weshalb sein Vorhaben scheiterte.

Zusätzlich wurde dem Mann der Besitz von unerlaubten Betäubungsmittel in Form von 1,12 Gramm Marihuana vorgeworfen, das die Polizei in der Wohnung des Angeklagten fand. Derzeit sitzt der Ehemann und Vater eines jungen Kindes eine zehn Monate lange Haft in der JVA Kempten ab. Für die Vergehen, die er in Kempten begangen hat, wurde er in Österreich in Haft genommen und nach Deutschland ausgeliefert.

Da die Tat, wegen der er nun vor dem Wangener Richter Peter Pahnke stand, vor der Auslieferung begangen wurde, wies der Staatsanwalt zu Beginn der Verhandlung auf den sogenannten Spezialitätsgrundsatz hin. Das bedeutet, dass der Angeklagte das Recht hätte, das Verfahren für den Moment einzustellen. Demnach dürfe der Mann weder verurteilt noch einer freiheitsentziehenden Maßnahme unterstellt werden, solange die jüngere Tat noch nicht verbüßt ist.

Auf Anraten seines Anwalts hin verzichtete der Mann jedoch auf diese Option und stellte sich dem Verfahren. Neben seiner Geständigkeit und Reue wurde ihm diese Geste vom Gericht hoch angerechnet. Und so wurde aus den von der Staatsanwaltschaft geforderten zwei mal zwei Monaten – je zwei Monate pro Anklagepunkt – drei Monate und eine Woche.