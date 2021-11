Rettungswagen geschnitten - Wer wurde noch gefährdet?

Aalen-Wasseralfingen (an) - Das Polizeirevier Aalen sucht Verkehrsteilnehmer, die am Sonntagvormittag zwischen 11.30 und 11.35 Uhr durch das Verhalten eines Autofahrers gefährdet wurden und Zeugen, die sachdienliche Beobachtungen gemacht haben. Im genannten Zeitraum befuhr ein Rettungswagen die Stiewingstraße in Richtung Aalen. Auf Höhe Westheim wurde das Fahrzeug von einem Mercedes Benz überholt und dann beim Wiedereinscheren geschnitten. Der Fahrer des Mercedes fuhr dann nach links auf den Abbiegestreifen um weitere Fahrzeuge die geradeaus fuhren, zu überholen.

Hierbei zeigte die Ampel für den Linksabbiegeverkehr Rotlicht. Der Fahrer überfuhr im weiteren Verlauf die Verkehrsinsel eines Kreisverkehrs und überholte hierbei weitere Pkw. Mehrere Verkehrsteilnehmer mussten hierbei ihre Fahrzeuge abbremsen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Angaben des Fahrers des Rettungswagens zufolge, war der Mercedes ständig mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs. Das Polizeirevier Aalen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon 07361 / 5240 um Hinweise.