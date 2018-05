Rettung aus der Dose: Verantwortliche ziehen positive Jahresbilanz

Eine kleine, rot-weiße Dose kann im Notfall Leben retten. Sie sollte im Kühlschrank jeden Haushalts stehen und mit wichtigen Informationen für Rettungsdienst und Notarzt bestückt sein. „SOS - Rettung aus der Dose“ heißt dieses Projekt, das Ende April 2017 vom Seniorenrat Ellwangen in Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung gestartet wurde. „Es treibt Blüten“, zog Projektleiter Helmut Marksteiner am Freitag im Amt für Bildung und Soziales nach einem Jahr eine positive Bilanz.

Die Idee zur SOS-Rettungsdose wurde von Lions Clubs in Großbritannien entwickelt und vom Lions Club Hanau Schloss Phillipsruhe nach Deutschland gebracht. Ziel von „Rettung aus der Dose“ ist es, den Rettungsdiensten im Notfall alle nötigen Informationen ohne Zeitverlust in einer kleinen Dose in der Innentür des Kühlschranks zur Verfügung zu stellen. Durch die Aufkleber an der Innenseite der Wohnungstür und am Kühlschrank wissen die Helfer sofort, dass im entsprechenden Haushalt eine solche Dose mit Kontaktdaten von Ansprechpartnern und Bevollmächtigten, mit Informationen zu Vorerkrankungen, Allergien und wichtigen Medikamenten vorhanden ist.

Von 3800 sind noch 240 Dosen übrig

Bürgermeister Volker Grab zeigte sich bei einem Pressegespräch zum vorläufigen Projektabschluss zufrieden über die „richtig gute Zusammenarbeit“ des Seniorenrates und der Stadt Ellwangen und dankte dem Projektleiter, Helmut Marksteiner vom Kreisseniorenrat für die „runde Sache“: „Sie haben uns immer wieder als Stadt in die Spur gebracht, für Unterstützung gesorgt und das Projekt über die Stadtgrenze hinausgetragen – in den Virngrund und in den Landkreis.“ So sei das Projekt inzwischen auch in Adelmannsfelden, Abtsgmünd, Hüttlingen, Jagstzell, Neuler, Rainau, Rosenberg, Spraitbach, Stödtlen und Westhausen sowie in Crailsheim und Deizisau verankert. „Wir hatten Projektanfragen aus ganz Nordwürttemberg“, sagte Grab. Von 3800 Dosen zu Beginn der Aktion seien aktuell noch 240 Dosen verfügbar.

Die LWV Eingliederungshilfe Rabenhof mit Werkstattleiter Thomas Klement hatte die Logistik übernommen. Erhältlich ist die Dose für eine Schutzgebühr von zwei Euro in Apotheken, bei VR-Bank-Stellen, in Rathäusern, im Büro des Seniorenrates und beim Amt für Bildung und Soziales. Momentan gebe es allerdings einen Lieferstopp, sagte die Seniorenbeauftragte der Stadt, Nicole Bühler, mit Blick auf den Lions Club Hanau, der die Markenrechte an der Dose habe.

Kinder sollten Eltern Notfalldose schenken

Der Vorsitzende des Ellwanger Seniorenrates, Hermann Betz, lobte Helmut Marksteiner, der mit der Dose in Schwäbisch Gmünd in Berührung gekommen sei und viel Freizeit investiert habe: „Er hat das Potenzial der kleinen roten Dose erkannt, offene Türen eingerannt und dieses Projekt in einen guten Lauf gebracht.“ Der Seniorenrat, so Betz, führe das Projekt weiter, allerdings nicht mehr als Hauptleister, sondern nur noch als Unterstützer. Denn die Infrastruktur stehe und die Dosen könnten jederzeit beschafft werden.

Marksteiner sprach von einem bevölkerungsübergreifenden Projekt, denn jeder, selbst in der Großfamilie, sei potenzieller Nutznießer. Die Dose verursache einen Denkprozess, einen Anstoß. Aber die Überzeugungsarbeit in den Köpfen fehle noch: „Die Leute drücken sich um das Thema Notfall.“ Die Kinder sollten eigentlich ihren Eltern die Dose schenken. Jetzt gehe die Rettungsdose in den Regelbetrieb: „Das Projekt ist auf einem guten, stabilen Boden.“ Marksteiner dankte Bankvorstand Bernd Finkbeiner von der VR-Bank Ellwangen, als zweiter Hauptsponsor neben dem Seniorenrat Ellwangen.