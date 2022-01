Resilienz-Projekt im „Brückenprogramm Touristik“

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die DHBW Ravensburg ist mit fünf Projekten an dem vom Wissenschaftsministerium geförderten „Brückenprogramm Touristik“ beteiligt. Henrike Zimmer beschäftigte sich in dem Projekt „Resilienz im Tourismus für einen nachhaltigen Umgang mit Klima- und Katastrophenrisiken“ damit, wie sich Destinationen in Zeiten von Wandel und Unsicherheit krisenfester, also resilienter aufstellen können. Projektpartner war die Nationalparkregion Schwarzwald.

Den Klimawandel und Infektionskrankheiten benennt der Weltrisikobericht 2021 als die derzeit größten globalen Herausforderungen. Daran orientiert sich auch Henrike Zimmer in ihrer Arbeit. Zusätzlich nahm sie als Kriterium noch die politische Entwicklung auf, weil der weitere politische Rückhalt einen wichtigen Faktor für die noch junge Nationalparkregion Schwarzwald darstellt.

Fünf Strategien sollen dabei in der Nationalparkregion Schwarzwald hilfreich sein: die Stärkung von Kommunikation und Kooperation, das Erzielen von finanzieller Unabhängigkeit und Sicherheit, das Anstreben eines „balanced tourism“, die Steigerung der Lebensqualität für Einheimische und Gäste gleichermaßen sowie die Weiterentwicklung einer barrierefreien und nachhaltigen regionalen Infrastruktur. Für jede Strategie sind bestimmte operative Maßnahmen hinterlegt. Um die Kommunikation und die Kooperation zu stärken sollen so in der noch jungen Nationalparkregion unter anderem ein Krisenstab aktiv werden und eine jährliche Klausurtagung mit allen wichtigen Akteuren veranstaltet werden. Ein „balanced tourism“ könnte entstehen, wenn neben dem Fokus Nationalpark auch die Umgebung noch mehr eingebunden wird, etwa durch digitale Infopoints oder das Hervorheben von Hidden Spots.

In den vergangenen Monaten hat Henrike Zimmer einige Workshops und viele Gespräche mit den touristischen Vertreter*innen aus der Region und den Geschäftsführern der Nationalparkregion Schwarzwald GmbH geführt. Sie erlebte dabei viel Motivation. Betreut wurde das Projekt von Seiten der DHBW Ravensburg von Prof. Dr. Conny Mayer-Bonde vom Studiengang BWL-Tourismus, Hotellerie und Gastronomie. Bei einem Abschluss-Workshop wurde es schließlich nochmal konkreter – dabei ging es um die Priorisierung und die Umsetzung der einzelnen Maßnahmen. Das Ende des Projekts soll schließlich der Beginn für einen resilienten Tourismus in der Nationalparkregion Schwarzwald sein.