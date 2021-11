Reservisten reisen zum Hohle Fels

Reinstetten (sz) - Bei frischen aber sonnigem Wetter fuhren die Mitglieder der Reservisten-Kameradschaft Reinstetten mit ihren Familien auf die Schwäbische Alb um Archäologie und Geologie kennen zu lernen. Erstes Ziel war der Hohle Fels bei Schelklingen. Bei der Sekt- und Brezelpause auf dem Parkplatz im Bergschatten zeigte das Thermometer gerade mal drei Grad an, in der Höhle im Hohlen Fels schon acht Grad. Aber die Reisegruppe war vorbereitet und entsprechend eingekleidet.

Mit einer Führung ging es erst durch einen 15 Meter langen Gang zur Halle, die mit 500 m² und 6000 m³ zu den größten Höhlen der Schwäbischen Alb zählt. Sie ist seit 2017 Unesco-Welterbe, in ihr wurde 2008 die älteste Venusfigur der Menschheit aus Elfenbein mit einem Mindestalter von 35000 Jahren entdeckt, ebenso alt die Knochenflöte aus Speichen eines Gänsegeiers. Trittsicher musste man sein, wenn man die Höhle hoch oben bis zur Decke begehen wollte, dafür bekam man einen imposanten Gesamteindruck der Halle.

Ein kurzer Weg führte dann nach Blaubeuren, wo im Gasthaus Löwen das Mittagessen eingenommen wurde. Gut gespeist ging es zu Fuß durch die romantische Altstadt zum Blautopf, wo das Blautopfbähnle auf die 35 Fahrgäste aus Reinstetten wartete. Lokführer Lothar Schletzke führte die Reisegruppe mit seiner Lok und drei Waggons durch idyllische Täler hinauf zur Höhe Schillerstein, wo man nach einen kurzen Spaziergang die Aussichtskanzel erreichte und einen herrlichen Blick über Blaubeuren und Gerhausen genießen konnte. In der nahen Waldgaststätte gab es danach eine gemütliche Einkehr bei Kaffee und Kuchen. Die Bähnlestour führte anschließend über das Hochsträß nach Sotzenhausen und durch das Riedtal ins Aachtal, vorbei an Felsformationen und weiter vorbei an Grabungsstätten Sirgensteinhöhle und Geißenklösterle zurück zum Blautopf. Dort wartete schon der Bus zur Rückfahrt nach Reinstetten, wo man im Gasthaus Hecht den erlebnisreichen Tag ausklingen ließ.