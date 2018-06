Reservisten gut im Schuss

Traditionell findet am Jahresbeginn in Altheim auf dem Schießstand des Schützenvereins Altheim-Waldhausen das Neujahrsschießen statt. Reservistenkameradschaften (RK), Krieger- und Reservistenkameradschaften (KRK), stellten in drei Disziplinen ihr Können unter Beweis. Dieses Jahr erwiesen sich die Offinger als die treffsichersten.

Insgesamt gingen 24 Mannschaften á vier Mann an den Start. Auf drei Stationen mussten die jeweiligen Disziplinen geschossen werden. Beim Gewehrstand wurde mit dem Gewehr G36 auf 100 Meter und dem Pistolenstand P8 25 Meter, jeweils sieben Schuss abgegebn, die besten fünf Schützen kamen in die Wertung. Als 3. Disziplin wurde mit dem Gewehr G36, mit Kleinkaliber – Einstecksystem, auf den laufenden Hasen geschossen. Pro Schütze zwei Schuss. Diese Disziplin war nicht einfach, da sie selten angeboten wird.

Den 1. Platz in der Mannschaftswertung mit 367 Ringen stellte die Kriegerkameradschaft Offingen mit Gerhard Volz, Rudolf Augustin, Johannes Roth und Robin Volz. Auf den 2. Platz mit 364 Ringen kam die die RK Ertingen Nr. 1 mit Hubert Buck, Roland Zoll, Michael Feuerstein und Johannes Warmke. Die RK Aichach 1 aus Bayern belegte den 3. Platz mit 347 Ringen.

In der Einzelwertung kam Rudolf Augustin von der Kriegerkameradschaft Offingen auf 104 Ringe und belegte mit sechs Ringen Vorsprung den 1. Platz, gefolgt von Günther Baur von der Krieger- und Reservistenkameradschaft Dieterskirch (98 Ringe) sowie und Buck Hubert (RK Ertingen) mit 98 Ringen. Buck wurde aber Dritter da er in der Gesamtwertung nicht so viele Zehner geschossen hatte.

Dieser Wettbewerb wird seit Jahren von den Reservisten aus Ertingen ausgetragen, beziehungweise die Ertinger stellten wiederum das Funktionspersonal. Doch ohne die große Unterstützung durch Stabsbootsmann Arne Zühr, Feldwebel für Reservisten, sei diese Veranstaltung nicht zu machen, heißt es in einer Mitteilung. Kamerad Thomas Haag kochte mit der Feldküche für alle Teilnehmer zudem einen Gulascheintopf wie es im Einsatz bei der Bundeswehr gibt.