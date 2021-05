Reporter und Autor Georg Stefan Troller im Interview

Ist es das Wienerische oder der Charme des älteren Herrn? Mit Georg Stefan Troller kommt man auch am Telefon ganz nonchalant ins Plaudern, und die Zeit fliegt dahin. Dabei ist es kein leichtes Leben, auf das der 99-Jährige zurückblickt. Alles hat seine jüdische Familie verloren, er entkam den Nazis nur knapp, und an diesem „Nichtgewolltsein“ trägt er bis heute schwer. Man hat ihm das nie angemerkt, wenn er seine legendären Interviews mit Größen wie Edith Piaf, Muhammad Ali oder Roman Polanski führte. Christa Sigg hat sich mit ihm unterhalten.

Herr Troller, sind Sie jetzt mit 99 Jahren guter Dinge?

Sehr sogar, denn je älter man wird, umso mehr empfindet man die Abwesenheit von Schmerz, Krankheit und Übel als etwas Positives. Während man früher immer auf Besseres gewartet hat, reicht jetzt bereits die Abwesenheit negativer Ereignisse für eine gute Stimmung.

Ein bisschen mehr wird es ja noch geben, was hält Sie bei Laune?

Freunde, meine beiden Töchter, Lektüre, und ich schreibe auch noch. Im Herbst wird wieder ein Buch von mir herauskommen. Es soll heißen „Meine ersten 100 Jahre“. Bei den letzten drei Büchern habe ich versprochen, es ist mein letztes, aber diesmal, glaube ich, ist es wirklich mein letztes. Dass ich noch schreiben kann, ist erfreulich, also dass der Hirnkasten noch funktioniert.

Nun lassen Sie im Dokumentarfilm von Ruth Rieser Ihr langes, schwieriges Leben Revue passieren, die Verfolgung durch die Nazis, die Shoa, der ein großer Teil Ihrer Familie zum Opfer fiel. Und doch fällt oft der Begriff Glück.

Meine Kindheit und Jugend in den 1920er- und 1930er-Jahren war sehr von Pech und Unglück bestimmt. Auch die Vorstellung, von der Umwelt nicht geliebt zu werden, hat viel von meiner Jugend kaputt gemacht. Aber ich bin durchgerutscht durch viele glückliche Zufälle, durch die Hilfe meiner Eltern oder von Freunden. Oder auch durch eigene Geschäftigkeit. Ich habe mich durchgewurschtelt.

Durchgewurschtelt ist schwer untertrieben. Sie haben Interviews mit den Großen gemacht und ihnen die erstaunlichsten Dinge entlockt. Wie ging das?

Ja, das hat mich anfangs viel beschäftigt: Woher kommt eigentlich meine Unverschämtheit, diese Fragen zu stellen?

War es Neugier?

Ich finde nicht, dass ich besonders neugierig bin. Bei den Menschen, die ich interviewt habe, war ich auch für mich auf der Suche nach Antworten. Und zwar aus der inneren Verunsicherung, aus dem Selbstzweifel und aus dem Gefühl heraus, das einem die Emigration vermittelt – nämlich keine Lebensberechtigung zu haben. Von meinen Gesprächspartnern wollte ich lernen, wie es ihnen gelingt, so ganz selbstverständlich an ihre Lebensberechtigung zu glauben. Und mit der Zeit habe ich gemerkt, dass die intimen Fragen mehr als gedacht möglich sind und auch geschätzt werden.

Weshalb?

Ich meine, weil die Menschen auf diese Art etwas Unbewusstes über sich selbst erfahren haben. Manche wollten auch endlich mit der Wahrheit an die Öffentlichkeit treten, obwohl sie niemand eingefordert hatte.

Das Interview als Psychotherapie?

Genau so ist es. Beide haben etwas über sich selbst erfahren und natürlich auch über ihr Gegenüber.

Gab es peinliche Situationen?

Woody Allen oder Alain Delon konnten mich nicht ausstehen. Sie wollten absolut nichts von dem preisgeben, was sie als ihr Geheimnis empfanden. Für sie war es eine Unverschämtheit, überhaupt meinen Fragen ausgesetzt zu sein.

Angenommen, Sie müssten sich heute für einen Beruf entscheiden, wäre der Journalismus eine Option?

Oh doch, ja! Der Journalismus hat eine unabdingbare Funktion für die Demokratie. Es geht nicht ohne Journalismus, und der Journalismus funktioniert nicht ohne die wenigen Wagemutigen, die auch unpopuläre Wahrheiten herausbringen. Ich bin nie politischer Journalist gewesen und kann diese Arbeit immer nur bewundern. Aber im Fernsehen ist die Qualität durch die ganzen privaten und die Bezahlsender tatsächlich gesunken. Was wir früher machen durften, ist heute praktisch nicht mehr möglich. Das haben mir viele junge Filmemacher versichert. Die Sender wollen es nicht mehr und können es auch nicht mehr bezahlen.

Stimmt es, dass Sie Ihre Interviewtechnik im Krieg gelernt haben?

Ich musste bei der US Army deutsche Kriegsgefangene vernehmen. Sie sollten ihre Geheimnisse ausplaudern: Wo steht die Artillerie? Woher kommt der Nachschub? Welche Einheiten sind im Anmarsch? Ich lernte, dass man ans Ehrgefühl der Soldaten oder an ihren Stolz als Sachverständige appellieren muss – „ein Mann wie Sie muss doch so was wissen“. Dann kommen sie damit heraus. Und nur zwei Soldaten haben sich absolut geweigert, etwas zu sagen.

Sie haben 1945 zu den Befreiern des KZ Dachau gehört.

Da habe ich gelernt, dass der Mensch zu allem fähig ist. Zu Hunderten, ach, zu Tausenden lagen die Leichen herum. Sie haben die Menschen einfach verhungern lassen. Kann man das verstehen? Und wir waren die Befreier, wir haben eine gerechte moralische Empörung empfinden können. Sonst konnte man das im Krieg nicht unbedingt.

Auf jeder Seite wurde geschossen.

Und wo steht man? Durch mein Aufwachsen und meine Ausbildung im humanistischen Gymnasium habe ich mich als sehr deutsch empfunden, da gab es eine gewisse Übereinstimmung mit diesen deutschen Soldaten. Ich fühlte etwas für sie, sie taten mir leid. Für mich waren das eher arme Hunde als Feinde. Das war die eigentümlichste Erfahrung, die ich im Krieg gemacht habe. Als amerikanischer Soldat schrieb ich meine Kriegstagebücher auf Deutsch. Das war meine Zugehörigkeit! Aber diese Spannung, dass man zwei völlig verfeindeten Seiten angehört, ist ja sehr kreativ und schriftstellerisch fruchtbar. Damit musste ich mein Leben lang versuchen fertig zu werden. Das hat aber auch geholfen.

Zeigt das nicht auch die fundamentale Bedeutung der Sprache?

Für mich ja. Für andere mag sie nur ein Verständigungsmedium sein. Sprache ist Ausdruck der Seele, und die Wahl der Sprache ist für einen Schriftsteller absolut entscheidend. Viele Emigranten haben versucht, auf Englisch oder Französisch zu schreiben. Auch mein Onkel, der Romanautor war, musste auf Englisch schreiben, weil der Verlag sich das Übersetzungshonorar nicht mehr leisten konnte. So ist ein feinfühliger Stilist zu einem amerikanischen Grobian geworden. Das hat mich immer sehr stark beschäftigt, und die Urangst des Sprachverlustes begleitet mich mein ganzes Leben.

In welcher Sprache fühlen Sie sich heute am wohlsten?

Schwer zu sagen. Mit einer Tochter spreche ich Englisch, mit der anderen Französisch. Mit meiner verstorbenen Frau sprach ich Deutsch. Aber was man wirklich zu sagen hat, kann man eigentlich nur in der Muttersprache sagen. Wenn man sie verliert, geht ein Großteil der Ausdrucksmöglichkeiten verloren. Auch das Unbewusste arbeitet mit der Muttersprache.

Sie leben in Paris, wo ist Ihre Heimat?

Bitte fragen Sie mich nicht nach Heimat! Diese Frage kann ich nicht beantworten. Heimat ist ganz eng mit der Kindheit verbunden.

Dachten Sie je daran, nach Israel auszuwandern?

Nein. Ich bin öfter dort gewesen und habe mich wohl gefühlt. Aber ich hatte immer das Gefühl, die sind ja alle wie ich, da kann ich gar nicht auffallen. Im deutschen Fernsehbetrieb hatte ich eine Ausnahmestellung. Nicht weil man es mit mir besonders gut meinte, zumindest nicht am Anfang, sondern weil ich Dinge gemacht habe, die andere nicht zu tun wagten.

Im Film sieht man Sie durch Wien gehen und die Wohnung besuchen, in der Sie mit Ihren Eltern vor der Emigration gewohnt haben. Der Bücherschrank Ihres Vaters steht immer noch da, aber Sie sind ganz ruhig und freundlich geblieben.

Ein halbes Jahrhundert zuvor habe ich schon einmal an diese Wohnungstür geklopft, und die damalige Besitzerin sagte mir: „Dies ist eine Privatwohnung, verschwinden Sie hier und zeigen Sie sich nicht wieder.“ Und jetzt, 50 Jahre später, treffe ich auf eine nette Dame, die keine Ahnung hat. Doch warum sollte ich sie damit kränken oder verunsichern, indem ich ihr sage „Liebe Frau, in dem Schrank stehen alle Bücher, die ich zu meiner Bar Mizwa bekommen habe?“

Gibt es Gerechtigkeit?

Das ist die ewige Lebensfrage der Juden. Ist Gott gerecht? Und warum hat er dann Auschwitz zugelassen?

Kann es bei dieser menschlichen Katastrophe überhaupt ein Verzeihen geben?

Ich glaube, am Ende muss es darauf hinauslaufen. Sonst kann nie Friede werden auf Erden. Wie viele Völker haben sich in der Weltgeschichte gehasst? Und später fragten sich die ehemaligen Erzfeinde: Was hatten wir eigentlich gegen die? Die einzige Möglichkeit für den Fortbestand der Welt liegt darin, dass man lernt, einander zu verstehen und zu billigen und zu verzeihen. Aber das kann ein paar Generationen dauern.

Was wünschen Sie sich noch?

Mir lag immer am Herzen, eine deutsche oder österreichische Anhängerschaft zu haben, die sich auch nach meinem Wegsterben an mich erinnert, meine Sachen anschaut oder liest und sich auf mich einlässt. Ich wollte immer von der Heimat gerufen werden, die mich verstoßen hat. In der Emigration war das mein tiefster Wunsch. Und zu meiner Überraschung ist dieser Ruf ja doch an mich ergangen. Ich habe das bei jeder Lesung oder Filmvorführung erfahren. Da war diese Innigkeit des Publikums, das sich mit mir identifizieren konnte. Das ist ein großes Geschenk.