Reparatur-Café im Haus Sonnenuhr öffnet

Das Reparatur-Café im Haus Sonnenuhr in der Paulinenstraße 2 öffnet am Montag, 7. Mai, wieder von 14 bis 17 Uhr. Wer defekte Haushaltsgegenstände, Elektrogeräte oder Kleidungsstücke hat, wird fachkundig bei der Reparatur von den ehrenamtlichen Reparaturhelfern unterstützt. Es kann alles zur kostenlosen Reparatur vorbeigebracht werden, was zu tragen ist. Lediglich das benötigte Material muss bezahlt werden. Der BUND freut sich über eine Spende. Die Gegenstände, die repariert werden sollen, müssen bis spätestens 16 Uhr gebracht werden. Direkt beim Haus Sonnenuhr gibt es keine Parkmöglichkeiten. Die defekten Gegenstände können lediglich ausgeladen werden. Parkmöglichkeiten gibt es auf dem Parkplatz am Hinteren Hafen oder im Parkhaus „Altstadt“.