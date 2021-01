Rentschler zur Brenzbahn: Halt in Aalen-Süd nicht vergessen

Aalen (an) - Aalens Oberbürgermeister Thilo Rentschler bekräftigt die Dringlichkeit für Fortschritte beim Ausbau der Brenzbahn und das vom Stuttgarter Verkehrsministerium angekündigte Abstimmungsgespräch mit den beteiligten Kommunen. „Der zweigleisige Ausbau der Brenzbahn und eine Elektrifizierung sind ein wichtiger Bestandteil des 2020 verabschiedeten Mobilitätspaktes Aalen/Heidenheim. Aalen kommt beim Ausbau der Brenzbahn als Bahnknotenpunkt mit Anschlüssen an Rems-, Jagst- und Riesbahn – und damit in alle Himmelsrichtungen - eine entscheidende Rolle zu“, sagte OB Rentschler.

OB Rentschler wies darauf hin, dass bei den Betrachtungen zum Ausbau der Brenzbahn in den bisherigen Vereinbarungen der neue Bahnhalt Aalen-Süd auf Höhe von Erlau/Wi.Z/Oststadt enthalten ist. Bei dem millionenschweren Ausbau der Brenzbahn muss berücksichtigt werden, dass im Gebiet südlich des Aalener Zentrums enormes Potenzial für ein weiteres Fahrgastaufkommen an einem zusätzlichen Bahnhalt Aalen-Süd liegt. „Dieser wurde in der Regionalplanung und von der Interessengemeinschaft (IG) Brenzbahn bereits vor Jahren als Erweiterungsoption angesprochen und aufgenommen“, sagte OB Rentschler.

Im Gebiet Aalen-Süd sind viele namhafte Firmen ansässig, die eine Vielzahl an zentrumsnahen Arbeitsplätzen bieten. „Zudem befindet sich das ursprüngliche Gewerbe- und Industriegebiet vor den Toren der Aalener Innenstadt in einem herausragenden Wandel“, erklärte der OB. Allein das rund sieben Hektar große Triumph-Areal bietet großes Entwicklungspotenzial. Andere Firmen wie die Maschinenfabrik Seydelmann wachsen stetig, weitere Entwicklungsflächen bei weiteren Gewerbebetrieben stehen für eine Konversion zur Verfügung. „Die Wohngebiete Taufbach, Zebert und Pelzwasen sind sehr gut von einem Bahnhalt Aalen-Süd aus erreichbar. Hinzu kommen weitere Projekte wie auf dem Mühlich- und Gartenmeier-Areal. Ein zusätzlicher Bahnhalt macht also neben dem zwischen Oberkochen und Königsbronn auch in Aalen-Süd auf Höhe der Erlau absolut Sinn“, erläuterte OB Rentschler. Schade ist, dass beim Online-Gespräch mit dem Verkehrsminister dies vom Landtagsabgeordneten Winfried Mack nicht ausreichend zur Sprache gebracht wurde. Dort war nur die Rede vom zusätzlichen Halt in Oberkochen-Süd.

Ein Bahnhalt Aalen-Süd ist ungefähr gleich weit vom Aalener Hauptbahnhof entfernt wie der Bahnhof in Wasseralfingen oder der geplante Bahnhalt Aalen-West im Industriegebiet auf Höhe von Möbel Rieger.