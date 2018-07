Rentschler handelt künftig Löhne aus

Der Vorstandssprecher der Behinderteneinrichtung Mariaberg, Thilo Rentschler, ist neuer stellvertretender Vorsitzender der Trägerversammlung des Diakonischen Werks Württemberg und in dieser Funktion Vorsitzender der „Kommission für Unternehmensfragen und Trägerpolitik einschließlich Tarifpolitik“ der Diakonie Württemberg. Der 42-Jährige wurde in der gestrigen Trägerversammlung mit großer Mehrheit gewählt. Er ist seit 2004 Sprecher des Vorstands von Mariaberg e. V., diakonischer Träger der Behindertenhilfe in Gammertingen. Der gelernte Bankkaufmann und Diplom-Betriebswirt (FH) ist auch Geschäftsführer der Stiftung Mariaberg, außerdem ist er ehrenamtlicher Vorsitzender des Stiftungsrats des Weraheims Stuttgart. Rentschler ist Nachfolger von Dr. Hanns-Lothar Förschler, Vorstand der Diakonie Stetten, der zu den Johannes-Anstalten Mosbach wechselt. Der neue Vorsitzende der Kommission für Unternehmensfragen ist überzeugt, dass unsere Gesellschaft eher mehr Diakonie braucht als weniger. „Deshalb ist es wichtig, dass wir ein gemeinsames Verständnis entwickeln von diakonischer Arbeit, auf dessen Basis wir uns auch langfristig im Sozialmarkt behaupten können."

Alle freien Träger diakonischer Einrichtungen, bei denen hauptamtliche Mitarbeitende angestellt sind, sind Mitglied in der Versammlung der Träger, kurz Trägerversammlung genannt. Die Trägerversammlung ist der diakonische Dienstgeberverband in Württemberg und seit 1980 das Gegenüber der Arbeitsgemeinschaft der Mitarbeitervertretungen bei Fragen des kirchlichen Arbeitsrechts. Sie hat derzeit 167 Mitglieder und repräsentiert rund 30.000 Mitarbeitende der württembergischen Diakonie. Sie entscheidet über grundsätzliche Fragen der Tarifpolitik und der unternehmerischen Ausrichtung diakonischer Dienstgeber. Die „Kommission für Unternehmensfragen und Trägerpolitik einschließlich Tarifpolitik“, kurz „Kommission für Unternehmensfragen" genannt, ist ein ständiger Ausschuss der Trägerversammlung. Die Mitglieder werden von der Trägerversammlung gewählt. Ihre Aufgabe ist die Beratung von träger- und unternehmenspolitischen Fragen der Diakonie sowie die Ausgestaltung der Tarifpolitik. (nt)