Rentnerin lässt falschen Polizeibeamten abblitzen

Wieder hat ein sogenannter falscher Polizeibeamter versucht, an Bargeld und Wertgegenstände zu gelangen.

Eine 82-jährige Rentnerin bekam laut der Polizei am Donnerstagabend gegen 20.30 Uhr einen Anruf von einem angeblichen Beamten. Dieser erzählte die Geschichte, dass es in der Nachbarschaft einen Einbruch gegeben hätte und nun Geld und Wertsachen in Gefahr wären. Im Gespräch wurde die Rentnerin dann an einen angeblichen Ermittler weitergeleitet. Da der Frau die Masche bekannt war, legte sie auf und verständigte die richtige Polizei. Zu einem Schaden kam es nicht.