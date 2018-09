Rentnerin geht mit D-Mark einkaufen und glaubt an Kriminalfall

Am 20. Juni 1948 also heute vor 70 Jahren erhielt jeder Bürger 40 D-Mark. Ab diesem Tag, bis zur Einführung des Euros im Jahr 2002 war die Deutsche Mark die gültige Währung. Mit Nostalgie denken viele an diese Zeit zurück und so sind bis heute noch 12,6 Mrd. Mark im Umlauf. Von den Bankfilialen in der Region heißt es, dass nach wie vor regelmäßig Kunden am Schalter stehen, um das Geld in Euro zu tauschen. Deshalb haben wir Ihnen heute mal die Frage gestellt, ob Sie noch D-Mark zu Hause haben.