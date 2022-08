Rentner stiehlt Lebensmittel

Bodolz (lz) - Eine Verkäuferin eines Bodolzer Lebensmittelmarktes hat der Polizei am Dienstag gegen 7.30 Uhr einen Ladendieb gemeldet. Der Mann habe mit einem Weidekorb den Kassenbereich verlassen, ohne die darin verstaute Ware zu bezahlen. Laut Polizeibericht verfolgte die Verkäuferin den Mann, verlor ihn jedoch kurzfristig aus den Augen. Als sie ihn nach kurzer Zeit wieder sah, sprach sie ihn an und überprüfte sogar das von dem Mann mitgeführte Fahrzeug. Dort konnte der Korb jedoch nicht aufgefunden werden. Als sie dann den Mann nach kurzer Zeit erneut sah, konnte sie nun auch den Weidekorb wiedererkennen. Sie konnte sich das Fahrzeugkennzeichen merken und verständigte die Polizei. Im Rahmen einer genauen Überprüfung bei dem 71-jährigen Rentner an seinem Wohnort fanden die Beamten den beschriebenen Korb dann auch. Nachdem ihm dann noch die Videoaufzeichnungen aus dem Lebensmittelmarkt gezeigt wurden, räumte er den Diebstahl von verschiedenen Lebensmittel im Wert von rund fünf Euro ein.