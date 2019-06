Renquishausen darf weiter von Bezirksliga träumen

Der SV Renquishausen darf weiter auf den Aufstieg in die Fußball-Bezirksliga Schwarzwald hoffen. Der SVR gewann am Sonntag vor rund 750 Zuschauern das Relegationsspiel gegen den Vizemeister der Kreisliga A 1, FC Suebia Rottweil, 6:4 (2:2, 1:1) nach Elfmeterschießen. Am Sonntag, 23. Juni, spielen die Renquishausener nun in Beffendorf gegen die SpVgg Schramberg um den letzten freien Platz in der Bezirksliga für die Saison 2019/20.

Auf dem Sportgelände des SV Horgen hatte Renquishausen gegen zunächst nervös agierende Sueben den besseren Start. Nach einem Fehler in der FC-Abwehr kam Torjäger Marius Butz aus zehn Metern frei zum Schuss, setzte den Ball aber an den Pfosten. Den ersten Torabschluss hatte der FC Suebia durch Maximilian Grimm nach einer Viertelstunde zu verzeichnen. Zwei Minuten später verpasste Jonas Rack knapp das Ziel. Danach wurden die Sueben stärker, hatten mehr Ballbesitz und durch Christopher Wiest (25.), der mit einer Direktabnahme an SVR-Torhüter Mario Gentner scheiterte, eine gute Möglichkeit zur Führung. Wenig später lenkte Gentner einen Schuss von Christoph Haas mit dem Fingerspitzen über die Latte.

Trotz dieser Möglichkeiten fehlte beiden Teams über weite Strecken des Spiels das Tempo in ihren Aktionen. Dadurch benötigten sie zu viele Stationen, um das Mittelfeld zu überbrücken, wodurch die Offensivaktionen überschaubar waren. Nachdem Csaba Nagy (32.) nach einem Zuspiel des agilen Jonas Rack FC-Torhüter Tobias Grötzinger geprüft hatte, fiel vier Minuten später auf der anderen Seite der Führungstreffer. Nach einem Freistoß aus dem Halbfeld verlängerte Tim Hezel den Ball mit dem Kopf zum 1:0. So führte der FC Suebia nach 45 Minuten verdient mit 1:0.

Nach der Pause kam Florian Beck für Kevin Harter in die Partie, wodurch das Spiel des Zweiten der A2 mehr Struktur bekam. Doch die erste Torchance in diesem Spielabschnitt hatten die Sueben durch Benny Elter (48.), dessen Schuss gerade noch zur Ecke abgefälschte wurde. In der Folgezeit war der SVR um den Ausgleich bemüht, wurde aber erst nach 61 Minuten gefährlich, als Torjäger Butz eine Flanke von Yannick Weber um Haaresbreite verpasste. Drei Minuten später war es aber soweit, als Marius Butz nach einer Flanke von Rack per Kopf zum 1:1 traf. Doch Suebia zeigte sich davon unbeeindruckt und hatte vier Minuten später die Chance zur erneuten Führung. Nach einer präzisen Flanke von Maximilian Grimm köpfte Benny Elter freistehend am SVR-Tor vorbei. Danach war Langeweile angesagt, sodass das 1:1 nach 90 Minuten Bestand hatte.

Beck trifft mit Freistoß zum 2:2

Auch in der Verlängerung lebte die Partie mehr von der Spannung als von spielerischen Highlights. Nach einer Ballstafette durch das Mittelfeld wurde Marius Elter (96.) von Tobias Pallaks präzise bedient, traf zum 2:1. Nur eine Zeigerumdrehung später erzielte Florian Beck mit einem Freistoß das 2:2. In der Schlussphase der Verlängerung verpassten beide Teams den Siegtreffer. Zunächst ließen Marius und Benny Elter zwei gute Chancen liegen. Danach verpasste Butz gleich zweimal den dritten Treffer für den SVR.

So musste der Sieger im Elfmeterschießen ermittelt werden. Dabei traf Marius Elter als erster Schütze für die Sueben zum 1:0. Danach hielt Torhüter Grötzinger den Schuss von Marius Butz, doch Schiedsrichter Robin Bosch aus Dornstetten ließ wiederholen, was umstritten war. Butz war dies egal und traf zum 1:1. Danach wehrte Gentner die Elfmeter von David Probst und Jan Koch ab, dagegen trafen Sebastian Schilling und Florian Beck zum 3:1. Christoph Haas verkürzte auf 3:2, bevor Yannick Weber den SVR mit dem 4:2 ins Relegations-Endspiel schoss.

Teams und Tore

FC Suebia Rottweil: Tobias Grötzinger, David Probst, Jan Koch, Christopher Wiest, Felix Wrobel, Tim Hezel (103. Thomas Hodapp), Maximilian Grimm (69. Marius Weckenmann), Fabian Müller (77. Tobias Pallaks), Christoph Haas, Benjamin Elter, Marius Elter. - SV Renquishausen: Mario Gentner, Thomas Klett (59. Raphael Maier), Yannick Weber, David Honer, Kevin Harter (46. Florian Beck), Leander Honer, Ruben Grießhaber, Sebastian Schilling, Jonas Rack, Csaba Nagy, Marius Butz. - Tore: 1:0 (36.) Tim Hezel, 1:1 (64.) Marius Butz, 2:1 (96.) Marius Elter, 2:2 (97.) Florian Beck. - Zuschauer: 750. - Schiedrichter: Robin Bosch (Dornstetten). - Gelbe Karten: 3/1.