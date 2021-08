Argenbühl (sz) - Verletzt hat sich am Samstagnachmittag ein Rennrafahrer, der während der Fahrt in der Gemeinde Argenbühl auf einem Radweg neben der B 12 in Richtung Wangen gestürzt ist. Laut Polizei fuhr der 66-Jährige aufs Bankett und stürzte wegen eines Fahrfehlers. Ein Rettungswagen brachte ihn zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus.