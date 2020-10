Rennfahrernachwuchs kämpft um den Titel

Am vergangenen Sonntag haben im großen Saisonfinale der Motorsportjugend des SV Sulmetingen 18 Nachwuchsrennfahrer im Alter von 8 bis 16 Jahren in ihren Altersklassen um den Titel des Vereinsmeisters gekämpft.

Nach einer Saison voller Entbehrungen, ohne Wettbewerbe, aber mit regelmäßigem Training – zumindest, soweit es die Möglichkeiten erlaubt hatten – fand am letzten Sonntag das Saisonfinale der Motorsportjugend des SV Sulmetingen statt. Die Motorsportabteilung zählt mittlerweile eine ordentliche Anzahl an Nachwuchsrennfahrern, die in 6,5-PS-Jugendkarts in einem Hütchenparcours um die Bestzeit ringen.

Das Saisonfinale lehnte sich an das Reglement des DMV-Jugendkart-Slalomwettbewerbs an. Die Rennfahrer wurden in Altersklassen eingeteilt, in denen der Vereinsmeister bestimmt wurde. Aber egal, welches Alter, alle fuhren die gleiche Strecke mit den gleichen Karts. Dabei gab es verschiedene sogenannte Figuren, die zu bewältigen waren. Sie reichten von unterschiedlichen Gassen, die gerade mal 20 Zentimeter breiter als das Kart waren, über einen ebenso schmalen Halbkreis bis hin zu einem Slalom, der sowohl eine saubere Fahrlinie als auch eine solide Geschwindigkeitskontrolle erforderte. Dieser Parcours forderte den Fahrern eine ordentliche Portion Geschick, Konzentration und Fahrgefühl ab. Denn für jedes Hütchen, das verschoben wurde, gab es eine Zwei-Sekunden-Zeitstrafe. Für jedes Tor, das nicht durchfahren wurde, gab es eine Zehn-Sekunden-Zeitstrafe. Somit lastete der enorme Druck auf den jungen Piloten, fehlerfrei in Bestzeit durch den anspruchsvollen Parcours zu kommen. Jeder Rennfahrer hatte einen Trainingslauf und zwei Wertungsläufe, die jeweils aus fünf Runden bestehen. Die Zeitstrafen wurden zur Gesamtzeit der jeweiligen Läufe addiert. Der Fahrer mit der schnellsten Gesamtzeit eines Laufs wurde Sieger.

In der Altersklasse 1 (Alter 8 bis 9 Jahre) gewann Luis Witmann mit einer besten Laufgesamtzeit von 119,98 Sekunden vor Paul Schurmann auf Platz 2 sowie Anton Gitt auf Platz 3. Die Altersklasse 2 der 10- bis 11-Jährigen konnte Mischa Schmidt mit einer besten Laufgesamtzeit von 101,40 Sekunden für sich entscheiden. Platz 2 erreichte Lukas Thiele vor dem Drittplatzierten Maximilian Martens. In der Altersklasse 3 der 12- bis 13-Jährigen siegte Nick Wanner mit einem nahezu fehlerfreien Lauf und somit starken 98,16 Sekunden, gefolgt vom Zweitplatzierten Leon Werner und Edward Pister auf Platz 3. Beim älteste Nachwuchs der Klasse 4 im Alter von 14 bis 16 Jahren gewann Justin Rot mit einer absoluten Bestzeit von 88,93 Sekunden vor Dominik Heinen mit 96,06 Sekunden auf Platz 2 und dem Drittplatzierten Lars Wiedmann mit 107,08 Sekunden. In der Gesamtwertung der Motorsportjugend siegte Justin Rot. Platz 2 errang Dominik Heinen und Platz 3 Nick Wanner.

Die kommende Saison beginnt wieder Anfang April mit neuen Rennen, vielleicht neu hinzugekommenen Fahrern und hoffentlich wieder offiziellen Wettbewerben zu den Landesmeisterschaften im DMV.