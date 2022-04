Renitenter Gast in Wirtshaus verletzt

Isny (sz) - Zu einem Vorfall in einer Gaststätte in der Bahnhofstraße, der sich bereits in den frühen Morgenstunden des 6. März ereignet hat, sucht die Polizei dringend Zeugen. Zwischen einem 43-Jährigen und der Wirtin der Kneipe war es kurz nach 4 Uhr zu Streitigkeiten gekommen. Im weiteren Verlauf verwies die Hausherrin den 43-Jährigen der Gaststätte und schloss hinter ihm die Tür. Weil dieser jedoch lautstark gegen die Eingangstür schlug, öffnete die Wirtin diese erneut. Da das weitere Geschehen, bei dem der 43-Jährige erhebliche Verletzungen im Gesicht erlitt, noch unklar ist, bittet der Polizeiposten Isny insbesondere drei junge Männer, sich zu melden. Das Trio war zuvor ebenfalls der Gaststätte verwiesen worden und hatte bei der Auseinandersetzung schlichtend eingegriffen. Hinweise werden unter Telefon 07562/97655-0 entgegengenommen.