Renitente Geschwister verbringen Nacht in Gewahrsam

Biberach (sz) - Für ein Geschwisterpaar hat die Nacht am Donnerstag in Biberach im Polizeigewahrsam geendet. Das berichten die Beamten in ihrem Pressebericht.

Gegen 0.30 Uhr fielen der 18-Jährige und seine 20-jährige Schwester durch störendes Verhalten in einem Lokal im Bismarckring negativ auf. Von einem Sicherheitsdienst wurden sie der Lokalität verwiesen. Vor dem Lokal griffen sie wohl das Sicherheitspersonal an. Daraufhin wurde die Polizei verständigt.

Gegenüber der Personal verhielten sich die Beiden aggressiv. Sie beleidigten die Polizisten und traten nach ihnen. Dem betrunkenen Geschwisterpaar wurden Handschließen angelegt und sie kamen auf ein Polizeirevier. Dort verbrachten sie die Nacht in Gewahrsamseinrichtungen der Polizei. Auf sie kommen nun Anzeigen zu.