Rene Stauß ist neuer WLV-Geschäftsführer

Rene Stauß aus Bezingen ist neuer Geschäftsführer des Württembergischen Leichtathletikverbandes (WLV). Das vermeldet der Verband auf seiner Homepage. Stauß beerbt Gerhard Müller, der nach über 22 Jahren Tätigkeit für den WLV in Kürze in den Ruhestand geht. Aus diesem Grunde erfolgte die Übergabe der Geschäftsführung zum 1. Mai 2022 an seinen bisherigen Stellvertreter Rene Stauß.

Mit Rene Stauß übernehme, so heißt es in der Mitteilung, nun ein in WLV-Kreisen bestens Bekannter die Geschäftsführung. Der 34-jährige ehemalige 8000 Punkte-Zehnkämpfer startete nach Abschluss seines Studiums der Sportwissenschaften 2014 seine berufliche Laufbahn beim WLV. Dabei machte er sich zunächst bei der Konzipierung und Umsetzung der WLV-Projekte im Bereich der Kinderleichtathletik einen Namen. Seit 2016 fungiert er neben seiner Tätigkeit als Bildungsreferent auch als Stellvertreter des Geschäftsführers. Die Weichen für eine reibungslose Übergabe der Geschäftsführung seien also gestellt, heißt es weiter. So sei es auch mehr oder weniger eine Formsache, dass der Aufsichtsrat des WLV im Rahmen seiner letzten Sitzung auf Vorschlag des WLV-Vorstands Rene Stauß mit Wirkung zum 1. Mai 2022 einstimmig zum WLV-Geschäftsführer bestellt habe.

Gerhard Müller wurde zum Jahresbeginn 2000 vom damaligen WLV-Präsidenten Karl-Heinrich Lebherz und WLV-Geschäftsführer Norbert Brenner als Wettkampfreferent zum WLV nach Stuttgart geholt. Im Jahre 2005 übernahm er dann von seinem Vorgänger Jörg Klopfer das Amt des WLV-Geschäftsführers. Die Stellvertretung des Geschäftsführers übernimmt gleichzeitig der Wettkampfreferent und ehemalige Kugelstoßer aus Krauchenwies, Markus Reichle.

Müller wird dem WLV in Teilzeit noch einige Monate erhalten bleiben und fungiert auch weiterhin noch als Geschäftsführer der Gesellschaft zur Förderung der Leichtathletik in Württemberg (GFLW) mbH. Derweil verstärken zwei neue Gesichter die Geschäftsstelle im SpOrt Stuttgart. Carina Sarandrea übernimmt die Funktion der Bildungsreferentin, Rebecca Gnam übernimmt dort im Bereich WLV-Events Aufgaben.