Renault-Fahrer rutscht aus Kurve

Zwei verletzte Personen und Sachschaden im fünfstelligen Euro-Bereich sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagmorgen gegen 6 Uhr auf der L204 zwischen Deggenhausertal und Urnau ereignet hat. Wie die Polizei berichtet, verlor der 35-jährige Fahrer eines Renault Twizy bei Roggenbeuren am Ende einer scharfen Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Wagen schleuderte bei Winterglätte über die Fahrbahn, kollidierte mit dem Ford eines entgegenkommenden 63-Jährigen und kam neben der Straße zum Stehen. Beide Unfallbeteiligten erlitten leichte Verletzungen. Am Renault entstand Totalschaden in Höhe von rund 10 000 Euro. Er musste abgeschleppt werden. Am Ford wird der Sachschaden auf etwa 15 000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme und den Bergungsmaßnahmen, bei denen neben der Polizei und dem Rettungsdienst auch die Feuerwehr im Einsatz war, musste die Straße gesperrt werden.