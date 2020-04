René Auer: „Mit Mut und guten Ideen können wir vieles überstehen“

Mit 86 Jahren kann ich auf ein abwechslungsreiches Leben zurückblicken: Krieg, Armut und Hunger konnte meine 12-köpfige Familie durchstehen. Was verstanden wir damals unter „hamstern"? Das Wort „hamstern" hatte für uns in der Kriegszeit eine ganz andere Bedeutung als jetzt in der Corona-Krise, wo viele Menschen die Geschäfte von Klopapier, Mehl, Hefer und so weiter leerkaufen, um zu horten.

Unser Opa – der Papa war im Krieg – wanderte mit uns und einem Leiterwagen aufs Land, um bei den Bauern Brot und Eier zu betteln. Das war für uns „hamstern“, denn wir wussten, was hungern hieß. Nach der Getreideernte des Bauern durften wir die noch liegengebliebenen Ähren auf dem Feld aufsammeln, um sie für etwas Mehl in der Hammermühle abzugeben. Auch auf dem Döchtbühl sammelten wir Bucheckern, die wir in der Ölmühle gegen Öl eintauschten. Klopapier war für uns die Zeitung, zurechtgeschnitten und an einem Fleischhaken aufgespießt.

Spielsachen für uns Kinder? Es gab „Fang den Hut" und andere Würfelspiele, Murmeln, „Hexen", das waren gedrechselte Holzkreisel mit Peitsche. Anspruchsvollere Spielsachen bastelten meine Brüder und ich selbst, zum Beispiel ein funktionsfähiges Kinder-Karussell aus Karton, Schiffschaukel, Auto-Rennbahn und sogar eine Orgel, eine Art Orchestrion, wie man sie in einigen Wirtschaften antraf. Eine alte Tür bemalte ich mit Orgelpfeifen, Trommel und Figuren. Dahinter saßen mein Bruder und ich und spielten Xylophon, Glöckchen oder Blockflöte, sodass Passanten ihren Spaß hatten.

Warum erzähle ich das alles? Weil wir mit unserem bescheidenen Leben zufrieden waren und noch nicht wussten, dass es nach dem Krieg eine bessere und friedvolle Zukunft gibt, wie wir sie viele Jahrzehnte bis vor Kurzem noch hatten. Dafür sollten wir einfach dankbar sein.

Jetzt hat uns die Corona-Pandemie einen schweren Schlag versetzt und wir müssen hohe Hürden nehmen. Darum stehen wir – mit Abstand – zusammen und halten uns an die gegebenen Vorschriften. Mit Mut und guten Ideen sowie einem Schuss Humor können wir vieles überstehen. Jetzt aber bricht in mir der heitere und erfinderische Schwabe durch und kommt auf ein paar Gedanken (siehe Karikatur), die zum Schmunzeln anregen sollen.

Bleiben Sie alle gesund und verzagen Sie nicht.

René Auer, Künstler