Remis im Kellerduell: 0:0 zwischen Kiel und Stuttgart

Kiel (dpa) - Holstein Kiel hat im Kampf gegen den Abstieg in der 3. Liga einen Sieg gegen einen direkten Konkurrenten verpasst. Das Kellerduell gegen die Stuttgarter Kickers endete torlos.

Vor 3931 Zuschauern im Holstein-Stadion lieferten sich beide Mannschaften einen weitgehend fairen Kampf, ein Treffer wollte jedoch nicht gelingen. Der eingewechselte Kieler-Winterneuzugang Mika Ääritalo (85.) sah nach grobem Foulspiel die Rote Karte. Die Gäste halten sich nach dem Unentschieden knapp vor den Abstiegsrängen. Kiel bleibt hingegen mit einem Zähler Rückstand auf dem Relegationsplatz.

In einem eher schwachen Drittliga-Spiel fiel das Remis insgesamt leistungsgerecht aus. In der ersten Hälfte waren die Hausherren das bestimmendere Team, Stuttgart kam im zweiten Spielabschnitt aber besser in die Partie. Beide Mannschaften hatten gute Chancen das Spiel zu entscheiden: Kiels Soriano (55.) traf nur den Pfosten, Ääritalo vergab auf der anderen Seite freistehend vor dem Tor.