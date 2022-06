Relegation in der Fußball-Kreisliga A Alb

Für die meisten Fußballfans haben die spannendsten Spiele der Saison in dieser Woche begonnen, dann nämlich, wenn die Relegationsspiele im Fußballbezirk Donau-Iller anstehen. Am Freitag (18 Uhr) geht es für den FV Asch/Sonderbuch, Zweiter der Fußball-Kreisliga A Alb, ins Halbfinale um den Aufstieg in die Fußball-Bezirksliga. Auf dem Sportgelände der SSG Ulm trifft er auf den Zweiten der Fußball-Kreisliga A Iller, den SV Beuren.

Zum zweiten Mal wird der Auf- und Abstiegsmodus zur Fußball-Bezirksliga in zwei Halbfinals und in einem entscheidenden Finalspiel ausgetragen. Am Freitag trifft der FV Asch/Sonderbuch im zweiten Halbfinale ab 18 Uhr auf den SV Beuren.

Dabei haben die Ascher Kicker am letzten Spieltag der Saison nochmals einen soliden Grundstein gelegt und den amtierenden Meister aus Neenstetten mit 4:0 vom Platz gefegt. Dies dürfte dem Club vom Blautopf nochmals einen ordentlichen Motivationsschub geben. Doch auch Beuren hat einen guten Saisonendspurt hingelegt. Mit 5:1 gewannen sie beim TSV Kettershausen und machten wie der FV erst am letzten Spieltag den zweiten Rang fix.

Der Aufstieg von Blaustein ist vom Tisch

Der Sieger dieser Partie trifft auf den Gewinner des ersten Halbfinalspiels zwischen der SGM Ingstetten/Schießen (erster Nichtabsteiger Bezirksliga) und dem SV Oberelchingen. Diese Partie wurde am Donnerstag angepfiffen, war bei Redaktionsschluss aber noch nicht beendet. Das entscheidende Spiel ist am Samstag, 25. Juni.

Eine Entscheidung ist derweil schon gefallen. Für den TSV Blaustein ist die Rückkehr in die Fußball Landesliga bereits vom Tisch. Mit 0:4 verloren die Blausteiner am Mittwoch gegen die Spielvereinigung Bad Canstatt, die in der Bezirksliga im Bezirk Stuttgart auf dem zweiten Rang gelandet war.

In der Relegation zur Fußball-Kreisliga A Donau hat der FKV Neu-Ulm (Zweiter Kreisliga B Donau) den ersten Schritt gemacht. Mit 3:2 gewann er am Mittwoch gegen den FC Burlafingen II (zweiter Kreisliga B 4). Im entscheidenden Spiel um den letzten Rang in der Fußball-Kreisliga A Donau trifft er nun auf den TSV Pfuhl (erster Nichtabsteiger Kreisliga A Donau). Diese Partie wird am kommenden Dienstag auf dem Sportgelände des SV Nersingen ausgetragen.