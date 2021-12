Relativ teure Fresszettel

Neulich im Auktionshaus Christie‘s in Paris: Während einer relativ kurzen Versteigerung ging ein relativ langes Manuskript von einem relativ weltberührtem Physiker über den Tresen. Und zwar Aufzeichnungen von Albert Einstein, die schließlich zu seiner Formulierung der Relativitätstheorie führten. Und wie das so ist bei weltweit aufsehen erregenden Auktionen, bleibt auch hier nicht relativ, sondern absolut unbekannt, wer 11,6 Millionen Euro für das Konvolut von Fresszetteln hingeblättert hat. Eines aber gilt als gesichert. Die oder der Meistbietende muss relativ viel Geld haben.

Warum um diese Theorie so viel Aufhebens gemacht wird, ist einigermaßen unverständlich. Denn die Sache ist ganz simple: Die Einstein’sche Relativitätstherorie besagt ja nichts anderes, als dass Raum, Zeit und Materie in einer Wechselwirkung zueinander stehen. Außerdem soll die Massenanziehung Einfluss auf die ebenso gekrümmt wie vierdimensionale Raumzeit haben. Wie gesagt: alles gar nicht so kompliziert, wenn man 19 Semester Physik studiert hat.

Neben der Theorie sind auch berühmte Zitate vom Ulmer Gelehrten überliefert, etwa: „Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher.“ Erster Teil der Ansicht darf aufgrund laufend aktualisierter Beobachtungen mindestens als so gesichert erscheinen wie die inzwischen bestätigte Relativitätstheorie selbst. Und wer meint, in diesem Text sei relativ oft das Wort „relativ“ vorgekommen, dem sei gesagt: Das ist uns relativ schnurz. (nyf)