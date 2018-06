Relativ schwache Wahlbeteiligung zum Auftakt in Schleswig-Holstein

Von Florian Bührer undHerbert Beck

„Wir alle haben verloren“, so sagt es Fußball-Bundestrainer Joachim Löw, und Unentwegte verfolgen am Mittwoch um 18.30 Uhr auf dem Leutkircher Marktplatz noch immer das Public Viewing, das schon in den knapp zwei Stunden zuvor nicht wirklich unterhaltsam gewesen war. Aber das lag an der Leistung der deutschen Mannschaft, die nach dem 0:2 gegen Südkorea vorzeitig abreisen muss. Die Fans hätten gerne auch in den nächsten Runden mitgelitten bei den Mühen, den WM-Triumph von 2014 zu wiederholen.