Rektorin der Ivo-Schaible-Grundschule feiert 40 Jahre im Dienst

Nach der Nikolausfeier für die Schülerinnen und Schüler der Ivo-Schaible-Schule in Baustetten hat der Nikolaus das Wort noch an Schulleiterin Annegret Thomiczek-Keul, gerichtet. Sie feierte an diesem Tag ihr 40. Dienstjubiläum.

Wie die Schule in einer Pressemeldung mitteilt, habe der Nikolaus nur lobende Worte für die Rektorin gefunden, sodass der ebenfalls anwesende Knecht Ruprecht wenig zu tun gehabt habe.

Der Nikolaus und alle anwesenden Schülerinnen und Schüler gratulierten Thomiczek-Keul zu ihrem Hubiläum laut der Mitteilung mit einem lautstarken Applaus. Im Namen des Schulamtes wurde Thomiczek-Keul, stellvertretend durch Anja Ruf, die Urkunde ausgehändigt. Ruf ließ zudem die schulische Laufbahn der Jubilarin Revue passieren.

Besondere Nikolausfeier

„Meine allerliebste Schule in all den Jahren ist natürlich die Ivo-Schaible-Schule“, sagte Rektorin Annegret Thomiczek-Keul anlässlich ihres 40. Dienstjubiläums.

Die Glückwünsche und kleinen Geschenke des Kollegiums für die laut Pressemitteilung stets verlässliche, hilfsbereite und wunderbare Kollegin und Schulleiter in Thomiczek-Keul rundeten diese besondere Nikolausfeier der Ivo-Schaible-Schule ab.