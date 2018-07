OBERKOCHEN - Mit 74,1 Millionen Euro hat der Gemeinderat in seiner Sitzung im Bürgersaal den bislang größten Haushalt in der Oberkochener Geschichte verabschiedet. Auch wenn die Stadt keine Schulden habe, lehre die Vergangenheit auf dem Boden zu bleiben und die Konjunkturzyklen im Auge zu behalten, mahnte CDU-Fraktionsvorsitzender Franz Uhl in seiner Haushaltsrede.

Die Rekordeinnahmen von rund 31 Millionen Euro allein bei der Gewerbsteuer, würden einen schwindelig werden lassen, ergänzte SPD-Fraktionsvorsitzender Richard Burger. Der weitaus größte Teil der Einnahmen dürfe nicht angetastet werden, da „Bund, Land und Kreis gierig ihre Finger via Umlagen nach diesen Millionen ausstrecken“ würden.

Überhaupt stehen momentan in Oberkochen alle Lichter auf „Grün“. Durch das neue Werk für Medizintechnik der Firma Carl Zeiss wird das interkommunale Gewerbegebiet gefüllt und erstmals wird auch Königsbronn erheblich davon profitieren. Damit sei auch ein klares „Ja“ der Firma Carl Zeiss zum Standort Oberkochen ausgedrückt worden, sagte Brigitte Hofmann (Bündnis 90/Die Grünen).

Im Bereich Bildung und Kinderbetreuung habe die Stadt „nicht gekleckert, sondern geklotzt“, erklärte Uhl. Die im vergangenen Jahr im Kinderhaus und im Kindergarten Sankt Michael geschaffenen Krippenplätze würden schon heute das ab 2013 geforderte Soll erfüllen. Auch die in die Jahre gekommenen Altenwohngebäude können in den nächsten Jahren saniert und modernisiert werden. Zukunftsweisend sei, dass die öffentlichen Einrichtungen der Stadt künftig vollständig mit Strom aus erneuerbarer Energie versorgt würden, führte Uhl aus. Die Überführung des Stromnetzes der Stadt in einen städtischen Eigenbetrieb dürfe aber keine wirtschaftlichen Nachteile bringen. Große Sorgen bereitet der CDU-Fraktion der Rückgang der Einwohnerzahlen in Oberkochen. Seit 1996 habe Oberkochen etwa zehn Prozent seiner Einwohner verloren, sagte Uhl. Allein durch die Schließung von Baulücken oder kleineren Arrondierungsmaßnahmen sei dies nicht aufzuhalten. Die Bereitstellung von günstigem Wohnraum insbesondere für junge Familien sei unbedingt voranzubringen, damit der Erhalt der Bevölkerung, der Schulen, Kindergärten und der Freizeiteinrichtungen auf Dauer gesichert sei und Einzelhandel und Gewerbe nicht weiter „ausbluten“ würden, so Uhl.

Einen Vorstoß in diese Richtung unternahm der Gemeinderat mit der dritten Änderung zum Bebauungsplan „Stahlacker“. Die eingegangenen Stellungnahmen seien eingearbeitet worden, sagte Bürgermeister Peter Traub. So kann mit dem Neubau des Edekamarktes wahrscheinlich noch in diesem Jahr gerechnet werden, gleichwohl sich die Planung durch die erneute öffentliche Auslegung verzögern wird und damit auch die Erschließungsmaßnahmen für die für 2013 geplanten „Altengerechten Wohnungen“ in diesem Baugebiet.