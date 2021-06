Rekorde: Italien seit mehr als 1143 Minuten ohne Gegentor

Die an Demenz erkrankte 65-jährige Marica Toth wird noch immer vermisst. Am Abend des 1. Juni hatte die ehemalige Mitarbeiterin des Sigmaringer Josefinenstifts bei einem Besuch bei Freunden in Aulendorf unbemerkt das Haus verlassen. Letzte Videoaufnahmen zeigen die Frau am Aulendorfer Bahnhof, danach verliert sich ihre Spur.

Mehrere Suchaktionen der Polizei mit Hunden blieben erfolglos. Auch eine Auswertung der Videoüberwachung aus den Zügen, die die Frau von Aulendorf aus genommen haben könnte, liefert keinen Hinweis auf ihren ...