Reitverein Kirchen-Hausen veranstaltet Turnier

Wie jedes Jahr findet auch diesen August wieder das Reitturnier des Reitvereins Kirchen-Hausen statt. Dieses Jahr wird dabei auch 40-jähriges Bestehen gefeiert.

Los geht es am 6. August um 7 Uhr bis jeweils 18 Uhr und geht am 7. August weiter von jeweils 7 bis 18 Uhr. Das Turnier findet auf dem Turnierplatz neben dem Sportplatz in Kirchen-Hausen statt. Der Reitverein bietet auch dieses Jahr wieder eine Vielfalt von unterschiedlichen Turnieren wie Springen, Dressur und Geländeprüfungen an. Natürlich kommen auch die Kinder nicht zu kurz, denn für sie gibt es Führzügel Prüfungen mit dem Highlight, dass man sich bei einer Prüfung sogar verkleiden darf. Natürlich erhalten die Teilnehmenden auch dem Siegerrang entsprechend Preise.

Wer am Turnier teilzunehmen möcte, kann sie sich bei Nennung online anmelden. Die Ausschreibung finden sich unter folgendem Link https://www.nennung-online.de/turnier/ansehen/792232010/

Etwas besonderes in diesem Jahr ist auch, dass man sich bei Teilnahme des Turniers für die Baden Classics qualifizieren kann. Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt.