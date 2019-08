Die Jugend des Reit- und Fahrvereins Isny-Rohrdorf hat exklusiv den Showpferdestall von Elmar Kretz besucht. 25 Kinder durften beim Pferdetrainer und Direktor des Ravensburger Weihnachtscircus in die Boxen schauen und echte Hengste auf den Koppeln beobachten. Tochter Milena zeigte ihre neusten Tricks mit Pony Findus.

Auf der Anlage in Oberreute schauten die jungen Mitglieder des Reitvereins beim Training der Freiheitsdressur der Showpferde, die jedes Jahr vor 45 000 Zuschauern in der Manege auftreten, zu. Fast alle Teilnehmer der exklusiven Reitvereinsaktion waren schon einmal bei einer Vorstellung in Ravensburg oder einer Elmar-Kretz-Pferdeshow in der Big Box in Kempten. Viele üben selbst mit ihren Ponys und Pferden kleinere Tricks wie Grinsen, Spanischer Schritt, Knicks oder Nachlaufen. Pony Findus zog sich beim Besuch der Isnyer selbst die Satteldecke vom Rücken, beantwortete Fragen mit Nicken und Kopfschütteln und setzte sich mit dem Hinterteil in den Sand der Trainingshalle.

Der Ausflug in den Showpferdestall in Oberreute ist Teil des Jugendprogramms des RFV Isny-Rohrdorf. Dieses Jahr waren die geübteren Kinder und Jugendlichen bereits auf einem gemeinsamen Frühlings-Ausritt mit Silvia Herberg, veranstalteten eine Cocktail- und Pizza-Party mit Emilia Greschla und Kim Zengerle im Reiterstüble, machten ein vierstündiges Sicherheitstraining „Rund ums Pferd“ mit Felicia Baumann und absolvierten den Fitnesstest für Kaderreiter aus dem Olympiastützpunkt in Warendorf mit Susanne Halder. Bei dieser Aktion turnten die jungen Pferdesportler über Matten und auf Kästen, überprüften Dehnung und Balance und bekamen am Ende eine schriftliche Auswertung und eine Anleitung zum Ausgleichssport.

Im September stehen zwei große Veranstaltungen für die jungen Reiter und Voltigierer auf dem Programm: das Voltigierturnier am 21./22. September und die Isnyer Pferdetage am 28./29. September. Hier sind vor allem die jugendlichen Mitglieder stark in die Organisation mit eingebunden. Eine kleine Gruppe probt bereits eine Quadrille für das Rahmenprogramm. Der Ausflug in den Showpferdestall in Oberreute wollen die Leiterinnen der Jugendabteilung in einer ähnlichen Form wiederholen und beim nächsten Mal auch für Erwachsene Mitglieder öffnen.