Reiten: Team Bühler schnappt sich Gesamtsieg

ELLWANGEN-RÖHLINGEN (db) - Der Reit- und Fahrverein Röhlingen hat vom 27. bis zum 28. Juli sein großes Springturnier veranstaltet. An zwei Tagen wurde dem Publikum hervorragender Pferdesport gezeigt.

Durch sehr hohe Teilnehmerzahlen aus weitem Umkreis wurde den zahlreichen Gästen ein vielseitiges und unterhaltsames Programm gezeigt. Die Leistungen der Teilnehmer waren sehr gut, was sich in den teilweise hohen Noten widerspiegelte.

Parallel zu den Springprüfungen auf dem Reitplatz fanden am Samstag und Sonntag Prüfungen für den Reiternachwuchs und Dressurprüfungen in der Halle statt. Am Samstag waren dies der Reiter-Wettbewerb und der Springreiter-Wettbewerb und der Dressur-Wettbewerb. Außerdem fand die Final-Etappe des Ostalb-Dressur-Cups am Samstag-Abend auf dem großen Reitplatz statt.

Röhlinger Reiter stark

Auch die Reiter des gastgebenden Vereins konnten trotz der großen Konkurrenz punkten.

Christine Walter kam in der Stilspringprüfung Klasse A mit ihrem Calle Cool mit der Wertnote 7,8 auf Platz drei, ihre Schwester Irene erreichte in derselben Prüfung auf Charonesse W mit der Wertnote 7,3 Platz sieben.

Im Reiterwettbewerb Schritt-Trab kam Nina Sandhöfner auf Fennek mit der Wertnote 7,6 auf Platz zwei, ihre Vereinskollegin Lia Maierhöfer erreichte auf ihrem Amigo Platz vier mit der Wertnote 6,8. Im Springreiter-Wettbewerb siegte Lara Weidenbacher auf Pia überlegen mit der Wertnote 8,5, ihre Vereinskollegin Anna Gloning folgte ihr in derselben Prüfung mit der Wertnote 6,9 auf Platz zwei. Laura Murauer siegte auf Calida P in der Springprüfung mit steigenden Anforderungen der Klasse A**, ihre Vereinskollegin Katja Bango kam in derselben Prüfung mit ihrem Carlos E auf Platz neun. Einer der Höhepunkte am Samstag war abends die letzte Etappe des Ostalb-Dressur-Cups. Drei Mannschaften kämpften in Vierer-Quadrillen um den Sieg. Team Bühler ging aus den bisherigen Etappen in Lorch und Schwäbisch Gmünd als klarer Favorit an den Start. Allerdings hatte in Röhlingen das Team Blank und Ergo Aktiv GbR die Nase vorn.

Trotz des Etappensiegs in Röhlingen reichte es dann aber nicht für den Gesamtsieg, der an das Team Bühler ging. Platz drei ging an das Team Kleinkuchen. Der Sonntag war der Tag des großen Springreiter-Finales und der Tag der Jüngsten. Es fanden Springprüfungen bis zur Klasse M mit Stechen statt, die Führzügelklasse für Jüngsten und die Dressurwettbewerbe der Klasse A und L.

Bango landet vorne

Auch am Sonntag fanden sich Röhlinger Reiter unter den Platzierten. In der A-Dressur kam Elena Boschatzke mit ihrem Dressage Royal Junior auf Platz fünf.

Stefanie Bango siegte auf ihrem Syrius im L-Springen. In der L-Dressur kam Marlene Krieger mit ihrem Fantastischen Peter auf Platz vier, Loreen Epacher erreichte hier mit ihrem Mefisto Platz sechs. In den Ergebnislisten fanden sich viele erfolgreiche Reiter aus der Region.

Lokalmatadorin Trixi Konle mit Pech

Rindelbach, Lippach, Zöbingen und Ellwangen waren hier besonders oft vertreten. Höhepunkt am Sonntag-Nachmittag war das große M-Springen mit Siegerrunde, ausgetragen um den Preis von evento PSC. Pünktlich zu diesem Höhepunkt hatte der Regen eingesetzt, was aber am tollen Pferdesport nichts änderte.

Sieger des M-Springen wurde nach einer spannenden Siegerrunde Marc Maier aus Steinheim auf Let´s go. Lokalmatadorin Trixi Konle führte zu Beginn der Siegerrunde noch auf ihrem Grenzhoehes Cajus, durch Pech in der Siegerrunde fiel eine Stange und sie fiel auf Platz sieben zurück.