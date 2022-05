Reißt die Alte Post nicht ab!

Zum geplanten Abriss des Hotels Alte Post in Laupheim:

Der Abriss der wunderbaren Gebäude auf dem Areal der alten Post rückt näher. Ich bitte hier nochmals im Namen so vieler Menschen, die sich selber nicht medial wirksam äußern, um Gehör im Stadtrat. Reißt die Alte Post und das ehemalige DRK Gebäude nicht ab!

Das letzte markante, zentrale Areal mit Geschichte und Schönheit darf nicht verschwinden. Bei jedem Vorbeifahren erfreuen sich die Bürger an dem Anblick und jetzt in der Blütezeit träume nicht nur ich davon, wieder im Biergarten unter den Kastanien zu sitzen.

Es braucht nur den Entschluss dieses Areal zu erhalten! Wer hat denn hier die Frage nach Wirtschaftlichkeit gestellt? Geht es hier schon wieder um Begehrlichkeiten von Investoren?

Ich sähe meine Steuergelder gerne mal in Tradition, Schönheit und für die Menschen investiert. Was haben wir Bürger denn davon, wenn an irgendeinen Investor verkauft wird und uns wieder ein Schandfleck wie das Rottumzentrum vor die Nase gebaut wird. Das wird uns dann wieder mit blumigen Worten als „urbanes Wohnen“ verkauft und endet in einer Betonwüste wo wir mitten im Hauptverkehr auf Zement im Abgas sitzen.

Es gab eine Schätzung der Erhaltungskosten von 3 Millionen Euro und jetzt eine von 10 Millionen Euro. Die Wahrheit wird wohl in der Mitte liegen. Das kann man je nach vorhandenem Geld im Stadtsäckel in Ruhe planen und finanzieren. Die sofortige Sicherung des Gebäudes kostet nur einen Bruchteil.

Wir leben, wohnen und arbeiten in einer der reichsten Gegenden Europas und können uns das nicht leisten? Wofür soll denn unser Steuergeld ausgegeben werden? Nur noch für Kriegsgeräte, Tests und Impfstoffe?

Was hinterlassen wir unseren Kindern?

Dr. Marianne Müller, Laupheim