Von Schwäbische Zeitung

Die Kassenärztliche Vereinigung Baden-Württemberg (KVBW) eröffnet am Montag, 17. August, wieder eine zentrale Corona-Abstrichstelle in Ravensburg. Damit schaffe man die Kapazitäten, um dem voraussichtlich weiterhin stark steigenden Bedarf an Coronatests in den nächsten Wochen gerecht zu werden, teilt die KVBW mit.

Standort in der Notfallpraxis Die Abstrichstelle befindet sich im St. Elisabethen-Klinikum und ist montags, mittwochs und freitags von 15 bis 18 Uhr geöffnet.