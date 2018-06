Jena (dpa) - Ein Reisebus hat auf der Autobahn 9 in Thüringen am Morgen Feuer gefangen. Die 25 Insassen konnten sich unverletzt ins Freie retten. Als der Fahrer das Feuer im Heck des Busses bemerkte, steuerte er das Fahrzeug bei Hermsdorf geistesgegenwärtig auf den Standstreifen. Die A9 wurde in beiden Richtungen zeitweise voll gesperrt. Die Brandursache ist noch unklar.