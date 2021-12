Reisebüro Hutter spendet 1000 EUR für Weihnachtswunschaktion

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Passend zum Nikolaustag erhielt der Kinderschutzbund, Ortsverband Tuttlingen eine Spende zugunsten bedürftiger Kinder von der Hutter Reiseservice GmbH. Den Scheck in Höhe von 1.000 Euro übergab der Inhaber und Geschäftsführer Ronald Hutter zusammen mit seiner kleinen Tochter Mara dem Co-Vorsitzenden des Kinderschutzbundes, Herrn Hans-Peter Seute.

Seit Jahren schon unterstützt das Reisebüro im In- und Ausland soziale beziehungsweise caritative Einrichtungen und Projekte. Im zweiten Jahr der Pandemie war es Herrn Ronald Hutter ein Herzensanliegen, ein Projekt in Tuttlingen zu unterstützen. Da bot sich die Weihnachtswunschaktion des Kinderschutzbundes geradezu an. „Auf diesem Wege können wir 50 Kindern aus Tuttlingen eine kleine Freude bereiten“, sagt Ronald Hutter. 50 Wunschkarten von einem Baum abnehmen, wollte Ronald Hutter aber nicht. So hat er kurzerhand den Gegenwert eines zusätzlichen Wunschbaumes in Höhe von 1.000 Euro gespendet. „So können auch Wünsche erfüllt werden, die von Kindern erst im Laufe des nächsten Jahres geäußert werden“, freut sich Hans-Peter Seute und bedankt sich herzlich.