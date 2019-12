Reise durch die 110-jährige Vereinsgeschichte

Der Musikverein Grünkraut hat sich mit einem Konzert selbst das schönste Geschenk zum 110. Geburtstag gemacht. Den Auftakt des festlichen Abends machte die Jugendkapelle Bodnegg-Grünkraut unter der Stabführung von Lena Kronenberger. Mit der verträumten Ballade „Irish Dream“ von Kurt Gäble, einem Medley der Hits des beliebten Kinderfilmes „Frozen“ von Johnnie Vinson und einem Hit der aktuellen Charts „High Hopes“ von Matt Conaway stellten die jungen Musiker ihr Können unter Beweis und präsentierten ihr starkes Percussion-Register. Als Zugabe gab es – im rockig-fetzigen Spiel mit Lichteffekten – „ Everybody needs somebody“ der Blues Brothers, bevor sie die Bühne frei machten für die Musikkapelle Grünkraut.

„Musik geht ins Ohr“, so begrüßte Vorstandssprecherin Yvonne Veit die Konzertbesucher. Dass die Musik vom Ohr direkt ins Herz geht, das zeigte das Konzert unter der Leitung von Franz Thaler. Schwungvoll eröffnete die Musikkapelle ihren Konzertteil mit „Arsenal“, einem Konzertmarsch von Jan van der Roost. Damit erinnerten die Musiker an das Jahreskonzert im Jahr 2012. Mit dem Konzertwerk „Oregon“ von Jacob de Haan bewiesen die Musiker, dass sie seit den Wertungsspielen 1998 der Leistungsstufe „Oberstufe“ kontinuierlich gerecht werden. Souverän nahmen sie ihr Zuhörer mit auf die Reise in den Wilden Westen.

Normalerweise entstehen Filmmusiker passend zu einer Story. Das Konzertwerk „La Storia“ von Jacob de Haan gilt jedoch als Filmmusik ohne dazu gehörige Geschichte. Doch für den Musikverein Grünkraut gibt es eine Geschichte zu dieser Musik und die erinnert an das Doppelkonzert mit Bollschweil im Jahr 2003. Weiter ging die Zeitreise der Musikkapelle zu einem Marsch, der bei seiner Uraufführung im Jahr 1912 wenig erfolgreich war, doch heute zu den Ohrwürmern der Blasmusik gehört. Die schwierigen Passagen für Klarinetten in „Hoch Heidecksburg“ von Rudolf Herzer wurde bereits im Konzert 1983 mit viel Applaus bedacht, ebenso wie an diesem Samstagabend.

Dass Blasmusik sehr vielfältig sein kann zeigte das Konzertprogramm immer wieder aufs Neue. Die böhmische Polka „Gablonzer Perlen“, Musikstücke im Bigband Stil wie „My Way“ (Frank Sinatra) oder Swing (Louis Prima), Walzer im Stil von Ernst Mosch – mit ihrer Auswahl aus etlichen Konzertjahrzehnten zeigten die rund 50 Musiker ihr Können und erinnerten an den Werdegang des Musikvereins im Laufe des 110-jährigen Vereinslebens.

Nicht nur als Blasorchester brillierten die Musiker. Jeder einzelne verfügt über eine fundierte musikalische Ausbildung. Besondere Talente präsentierten sich als Solisten. Vor allem Berthold Kiechle faszinierte mit seinem Solo in „My Way“. Doch der Flügelhornist hat sich auch schon als Komponist einen Namen in der Region gemacht. Die selbst komponierten Polkas anlässlich der Geburten seiner Töchter sind ein Zeichen der Liebe und Ohrwurm gleichermaßen. Nach dem zweistündigen Konzert verabschiedete sich der Musikverein mit einem herzlichen Dankeschön an alle Beteiligten und besinnlichen Weihnachtsgrüßen.